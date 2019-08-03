Игорь Каляпин задержан во время акции протеста в Москве

03 августа 2019, 18:02

Глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин задержан в Москве на несанкционированном митинге против недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. Общее число задержанных составило 600 человек.

Как писал "Кавказский узел", в Москве проходят протесты против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов в городскую думу. На аналогичном митинге 27 июля были задержаны сотни людей, в том числе много иногородних. После задержания силовики держали людей в автозаке около шести часов, а в протоколе об административном нарушении указали недостоверные сведения, рассказал один из задержанных, дагестанский блогер Керим Гамидов.

Сегодняшняя акция протеста в Москве, проходящая под лозунгом "Вернем себе право на выборы-2", стала продолжением акции 27 июля. Она также не согласована властями.

На акции задержали члена Совета по правам человека Игоря Каляпина. "Задержали на Пушкинской площади, понятия не имею за что. Сказали, что за участие в несанкционированном митинге. Нас 18 человек, куда везут - не знаю", - рассказал Игорь Каляпин, слова которого привело в 16:32 "МБХ медиа".

Каляпина задержали после того, как он дал небольшое интервью журналистам, говорится на странице Комитета против пыток в Facebook.

"На Пушкинской площади задержан член СПЧ, председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин после того, как дал небольшое интервью журналистам", - отмечается в сообщении.

Сам Каляпин подтвердил, что его задержали после интервью. "Я прошел по скверам от Чистых прудов до Пушкинской площади, здесь стоял с большой толпой народа и мирно снимал все это на свой мобильный телефон. Насколько я понимаю, внимание на меня обратили тогда, когда Василий Полонский с "Дождя" со мной поздоровался и взял у меня интервью, которое длилось минуту. Ну, собственно, после интервью я еще минуты три походил, поснимал, меня ни с того ни с сего схватили три росгвардейца и поперли в автозак. Я особенно не сопротивлялся. Я спросил, в связи с чем меня задержали, мне ответили: "В связи с участием в незаконном митинге", - приводит слова Каляпина "Новая газета".

Игорь Каляпин принимает участие в расследовании дел о нарушениях прав человека на Северном Кавказе. Он, в частности, был участником пресс-конференции 23 июля в Москве, на которой правозащитный центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и "Новая газета" представили показания свидетелей задержания и исчезновения с декабря 2016 года по январь 2017 года жителей Чечни из "расстрельного списка".

Всего, по данным на 17.45 мск, на акции задержаны 600 человек, подсчитало издание "ОВД-Инфо", которое ведет онлайн-трансляцию с акции протеста в Москве в своем Telegram-канале. Среди задержанных: муниципальные депутаты района Гагаринский Григорий Толкачев и Юрий Зуев, кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов, журналисты Кирилл Атаниязов и Наталья Панферова, а также солист группы "Аркадий Коц" Кирилл Медведев, отмечает издание на своем сайте. Полиция на 14.30 мск насчитала 30 задержанных на акции, а общее число участников оценила в 350 человек, такие данные приведены на сайте Главного управления МВД России по Москве. Более свежих данных по состоянию на 18.00 мск 3 августа там не приводится.

Корреспондента "Ведомостей" Елену Вавину, которую задержали на Пушкинской площади, отпустили из ОВД. Ее документы проверили и не стали составлять протокол о правонарушении, говорится в сообщении на сайте этой газеты.

Власти заранее предостерегли участников сегодняшней акции об ответственности и недопустимости нарушения закона, полиция призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами предыдущих акций протеста в Москве, а по факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, передает ТАСС.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".