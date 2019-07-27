Скриншот прямой трансляции митинга 27 июля в Москве, https://tvrain.ru

27 июля 2019, 15:51

Сотни протестующих задержаны на митинге за честные выборы в Москве

Не менее 295 человек задержаны на несанкционированном митинге в центре российской столицы. Среди задержанных много иногородних, утверждает МВД, не уточняя, из каких они регионов.

Как писал "Кавказский узел", в Москве проходят протесты против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов в городскую думу. Аналогичным образом используется "муниципальный фильтр" для недопуска независимых кандидатов к выборам губернатора Волгоградской области, заявила 20 июля волгоградская пикетчица Ольга Карпухнова.

Сегодня в центре Москвы началась очередная несанкционированная акция. По данным пресс-службы УМВД по Москве на 15.20 мск, задержаны 295 человек. "Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", - говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Согласно онлайн-трансляции на сайте ОВД-инфо, к 15.50 мск задержаны 359 человек. Собраться в центре Москвы людей призвали сами не допущенные до выборов кандидаты и оппозиционер Алексей Навальный.

Скриншот объявления на сайте "Дождя", https://tvrain.ru/donate/Ход акции освещает в прямом эфире телеканал "Дождь". "В эти дни мы снимаем пейволл с прямого эфира. Этого требуют события, которые происходят на наших глазах. Мы знаем, что единственные силы, которые могут спасти людей от несправедливости — публичность и открытость. Открытости боится власть, нарушая наши права. Боятся силовики, подкидывая нам наркотики, боятся рейдеры, отнимая честный бизнес. Открытость гарантируют свободные СМИ. Гарантирует "Дождь" — за десять лет мы вас ни разу не подвели", - говорится в обращении на сайте телеканала.

"Где моя подпись?", "Фашисты!", "Позор!", "Мы без оружия!" - скандируют протестующие, пытаясь помешать силовикам оттеснить их.

Новости о деятельности сторонников Навального в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд отпустил задержанного в Краснодаре активиста", "Иван Танский арестован на пять суток", "Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста". 

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