Вадим Чистяков. Фото: пресс-служба КПРФ http://zakprf.ru/

08 сентября 2019, 13:21

Кандидат в депутаты волгоградского парламента умер в день выборов

Кандидат в депутаты Волгоградской областной Думы от партии КПРФ Вадим Чистяков скончался сегодня во время объезда избирательных участков.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгоградской области начались выборы губернатора, депутатов облдумы, а также депутатов Урюпинской и Фроловской гордум, глав и депутатов сельских поселений. В регионе открылись 1494 избирательных участка. Наблюдатели и члены избирательных комиссий сообщили, что на избирательных участках зафиксированы вбросы бюллетеней и запрет на фотосъемку.

Сообщение о том, что Вадиму Чистякову стало плохо в магазине на улице Менделеева поступило врачам скорой помощи в 09.56 по местному времени (08.56 мск). "В 10.04 по местному времени (09.04 мск) прибыла карета неотложки. Реанимационные мероприятия результата не дали, смерть наступила в присутствии врачебной бригады", - цитирует сообщение сотрудника Комитета здравоохранения Волгоградской области "Высота 102".

"Несколько дней он жаловался на боли в сердце", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" коллега кандидата Михаил Таранцов. По его словам, сегодня утром Чистякову поступили сообщения о нарушениях на избирательных участках.

"Он поехал на один участок разбираться, разобрался. Поехал домой надеть военную форму – он полковник, в прошлом году уволился из армии... Видимо, совсем плохо ему стало, он остановился на улице Менделеева, пошел в аптеку... и умер", - сказал коллега кандидата. 

"Предвыборная кампания было очень нервная... находился постоянно в напряжении", - цитирует Таранцова "Комсомольская правда. Волгоград". По его словам, Чистяков был №1 в партийном списке КПРФ по 13-му округу и возглавлял предвыборный штаб партии.

На сайте Комитета здравоохранения Волгоградской области информации о смерти кандидата нет по состоянию на 13.00 мск.

Напомним, на юге России в единый день голосования проходят также выборы губернаторов Астраханской области, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также выборы глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России". Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".

Примечание:

""Умное голосование" Навального не готово к выборам в трех регионах Юга России", "Источники раскрыли схему мобилизации бюджетников юга России на выборы", "Кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы поспорили о предвыборной агитации".

Автор:  Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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