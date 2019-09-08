Наблюдатели в Волгограде сообщили о нарушениях на выборах

08 сентября 2019, 10:25

Вбросы бюллетеней и запрет на фотосъемку зафиксированы на участках, где сегодня проходит голосование на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов облдумы, сообщили наблюдатели и члены избирательных комиссий.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгоградской области начались выборы губернатора, депутатов облдумы, а также депутатов Урюпинской и Фроловской гордум, глав и депутатов сельских поселений. В регионе открылись 1494 избирательных участка.

На юге России в единый день голосования проходят также выборы губернаторов Астраханской области, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также выборы глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос" по данным на 10.24 мск опубликовано четыре сообщения о нарушениях, допущенных после начала голосования. В частности, на участке №3501 в поселке Светлый Яр, по словам наблюдателя, члены комиссии "спрятали пакет с бюллетенями, отдельный от остальных, в классе" школы, в здании которой расположена УИК. "Сослались на то, что это личные вещи. Остальные бюллетени находятся в сейфе", - говорится в сообщении.

По данным другого наблюдателя, на участке №1028 члена УИК с правом совещательного голоса "удаляют за фотосъемку".

Еще об одном нарушении сообщил член избирательной комиссии на участке №1022. "Члена избирательной комиссии с совещательным голосом ограничивают в передвижении по помещению для голосования", - пожаловался он.

Один из кандидатов заявил о присутствии посторонних на участке №3508. "Молодые люди, не голосуют, утверждают, что "знакомятся с информацией", - говорится в сообщении на "Карте нарушений".

О нарушениях сообщил и штаб Алексея Навального в Волгограде. "Утро начинается не с кофе. На УИКе №1020 нашему наблюдателю в грубой форме запрещают снимать и даже передвигаться по участку... На 1028-м наш наблюдатель тоже очень не понравился комиссии, и всё по тем же причинам. На 1809-м за 15 минут работы участка в урне уже оказалась стопка бюллетеней", - говорится в публикации на странице штаба в соцсети "ВКонтакте".

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".