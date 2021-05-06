Кадыров ответил на вопрос о президентских амбициях

06 мая 2021, 23:05

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает своей задачей работу в республике и не хочет становиться президентом России, так как у России уже есть "лучший президент в мире", заявил он в прямом эфире Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители республики еще до голосования заявляли, что победитель определен заранее.14-летний стаж Рамзана Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей российских регионов.

Шансы Кадырова быть переизбранным в сентябре 2021 года велики, поскольку Кремль по-прежнему относится к нему благосклонно, а напряженные отношения главы Чечни с федеральными силовиками сгладились, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос подписчика, не хочет ли он стать президентом России. "Хвала Всевышнему, у нас есть самый лучший президент в мире. Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому мы будем поддерживать нашего президента", - сообщил Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте своего сына Адама Кадырова.

На вопрос от подписчика о том, какие планы у Кадырова, он ответил, что планирует только служить своему народу. "Я раб Всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть", - отметил глава Чечни.

Видеозапись ролика выложена в Instagram-аккаунте ЧГТРК "Грозный", запись на 22:00 мск 6 мая набрала 61,3 тысячи просмотров и 100 комментариев.

Большинство комментаторов поддержали Кадырова, выложив позитивные смайлики или восхваляющие комментарии. В частности, пользователь antokhinaliudmila написала, что глава Чечни умеет руководить людьми располагает к себе и пользуется авторитетом

Несколько комментаторов подчеркнули, что Кадыров живет в роскоши. "Как можно иметь такой дом, будучи рабом Всевышнего, как говоришь", - спросила najabat.umailova. "В таких хоромах живет!" - подчеркнула patimat_klashanova.

Кадыров долго находится на посту главы Чечни благодаря тому, что его поддерживает президент России, отметил пользователь __55529. "Кадыров президент, пока Путин жив. Он по ночам, наверное, молится, что(бы) Вова до 100 лет дожил", - написал он.

15 февраля 2007 года Рамзан Кадыров был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни, а уже в марте официально стал президентом. В 2010 году президент Чечни стал именоваться просто главой. Кадыров объяснил это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент". В марте 2011 года депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за переутверждение Рамзана Кадырова на посту главы Чечни еще на пять лет - прямых выборов глав регионов тогда еще не было, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

В апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. В 2017 году Кадыров минимум дважды заявлял о своей готовности к отставке, причем оба этих заявления прозвучали в течение четырех месяцев. В октябре 2020 года Кадыров выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, в связи с чем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что у глав регионов нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Кадыров в ответ вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию. Рамзан Кадыров - единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, руководство бюджетных учреждений заставляет регистрироваться в соцсети Instagram и оставлять под негативными публикациями о деятельности властей критические комментарии, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" бюджетники.