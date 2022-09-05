Кремль отреагировал на слова Кадырова о возможной отставке

05 сентября 2022, 07:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кремле известно о заявлении Рамзана Кадырова о возможной отставке с поста главы Чечни, но оно пока "не материализовалось", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Кадыров рассматривается в качестве претендента на руководящий пост в Росгвардии, сообщил источник, близкий к администрации президента.

В Кремле видели сообщение Рамзана Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались… Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой", - привело сегодня ночью слова Пескова ТАСС.

Напомним, 15 февраля 2007 года Рамзан Кадыров был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни, а уже в марте официально стал президентом. В 2010 году президент Чечни стал именоваться главой. Кадыров объяснил это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент". В марте 2011 года депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за переутверждение Рамзана Кадырова на посту главы Чечни еще на пять лет — прямых выборов глав регионов тогда еще не было, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

Готовность к отставке Кадыров озвучивает не впервые. Так, еще в ноябре 2017 года он заявил, что готов оставить должность, поскольку "пришло время". "Не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что - я считаю, что пришло время", - сказал он тогда. Рамзан Кадыров "перерос" статус главы Чечни, но вопрос о его дальнейшей карьере находится в компетенции президента России, пояснили аналитики.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.