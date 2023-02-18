Кадыров после назначения Мордвичева заявил об отсутствии разногласий с Минобороны

18 февраля 2023, 18:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кадровые перестановки в структурах Минобороны никак не связаны с оценками и предпочтениями главы Чечни, заявил Рамзан Кадыров после назначения генерала Мордвичева командующим войсками Центрального военного округа и подчеркнул, что не имеет разногласий с военным ведомством.

Как писал "Кавказский узел", 10 января источник в Минобороны сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин, которого критиковал Рамзан Кадыров, назначен начальником Главного штаба сухопутных войск вооруженных сил.

30 октября 2022 года источник в Минобороны сообщил, что Александра Лапина во время его отсутствия на посту командующего группировкой "Центр" на Украине заменил генерал Андрей Мордвичев. Рамзан Кадыров, жестко критиковавший Лапина, лестно отзывался о Мордвичеве.

Рамзан Кадыров сегодня прокомментировал версию о его причастности к назначению в Минобороны, при этом не уточнив, о чьем назначении речь. "Любое назначение в структуре Минобороны РФ в сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача - каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью", - написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что у него нет разногласий с Минобороны. "У меня прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ и нет никаких разногласий. Этот механизм работает как часы. Да, имея доступ к данным хода СВО, к информации о потенциале российской армии, её возможностях и многое другое, у меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать. Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них. Мы пехотинцы", - заявил Рамзан Кадыров.

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

В публикации главы Чечни не указаны ни имя, ни должность назначенного военного. Днем ранее, 17 февраля, Минобороны России официально объявило о назначении четырех командующих войсками военных округов страны, сообщило в тот же день ТАСС.

В частности, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. Также в январе командующим войсками Южного военного округа был назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев, а командующим войсками Западного военного округа - генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Кроме того, Минобороны официально сообщило о назначении генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командующим войсками Восточного военного округа с августа 2022 года, сообщило агентство.

О том, что Андрей Мордвичев официально сменил Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом, сообщило 17 февраля также РБК со ссылкой на записи в базе «Спарк» и в Едином госреестре юрлиц.

Напомним, в октябре 2022 года гостелеканал "Грозный" сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин, которого Рамзан Кадыров дважды жестко раскритиковал за просчеты во время военной операции, снят с должности командующего войсками Центрального военного округа. Об этом же сообщили и другие источники, при этом источник в Минобороны сообщил, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.

Чеченский гостелеканал без согласования с Рамзаном Кадыровым не мог до поступления официальной информации опубликовать сообщение о том, что генерал Александр Лапин снят с должности, это говорит о причастности главы Чечни к замене Лапина, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Рамзан Кадыров сообщал о встрече с Андреем Мордвичевым 28 марта 2022 года в Мариуполе, где Мордвичев был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. В тот же день глава Чечни опубликовал видеоотчет об этой встрече. В конце опубликованного ролика показаны кадры, на которых Кадыров и Мордвичев обнимаются. "Ахмат – реальная сила!" – говорит на видео генерал Мордвичев, не выпуская главу Чечни из объятий. "Вот так говорит наш командующий, самый лучший командующий", - смеясь, прокомментировал эти слова Кадыров.

При этом Александра Лапина глава Чечни публично критиковал дважды. В первый раз это произошло 1 октября 2022 года, когда Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения, а также подверг гневной критике и генерала Лапина, который руководил на Лиманском направлении. Критика Кадырова в адрес Минобороны вышла с одобрения Кремля, предположили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

27 октября 2022 года Рамзан Кадыров повторно выступил с критикой Александра Лапина, отметив необходимость тактических и кадровых изменений в руководстве армии.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.