Кадыров нашел повод для продолжения полемики с генералом Соболевым

09 февраля 2023, 11:40

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Слова члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева о том, что Россия не начнет спецоперацию на территории Польши, так как это будет означать начало третьей мировой, свидетельствует о его нетвердой позиции и готовности проиграть, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 19 января раскритиковал заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева о необходимости военнослужащим брить бороды. Напоминание Соболева об уставе звучит нелепо в условиях военной операции и является выпадом в адрес воюющих мусульман, заявил Кадыров. Соболев на это ответил, что для религиозных военнослужащих наличие бороды не только допустимо, но и желательно. 23 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поддержал главу Чечни. Рассуждения об опрятном виде участников спецоперации неуместны на фоне тех тяжелых условий, в которых им приходится находиться, отметил он.

Ранее Виктор Соболев усомнился в вероятности того, что Россия может начать спецоперацию в отношении Польши, поскольку эта страна входит в НАТО. "В случае начала нами операции против Польши все НАТО будет воевать с Россией. Полагаю, что на это никто не пойдет, поскольку фактически это будет означать начало третьей мировой войны, ядерного столкновения", – привело сегодня, 9 февраля слова Соболева агентство РБК.

Заявление Виктора Соболева о том, что Россия вряд ли начнет спецоперацию в отношении Польши, говорит о его нетвердой позиции и готовности проиграть в случае эскалации конфликта, считает Рамзан Кадыров.

"Тот самый генерал Соболев, который с тёплого места ратовал против бород в окопах, комментируя моё мнение о необходимости борьбы с сатанизмом на территории Польши и всей Европы, заявил об опасности начала Третьей мировой при таком сценарии. Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа?" – написал Кадыров сегодня в своем Telegram-канале.

Глава Чечни заявил, что видит некоторые офицерские комментарии к его заявлениям, которые можно сравнить "с позой страуса". "Если кто-то ещё, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдаётся полякам, а не ведёт проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства", – написал Кадыров.

Рамзан Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников и стратегию Минобороны в целом, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны". Он, в частности, дважды жестко раскритиковал командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина. Бывшему главнокомандующему сухопутных войск России Владимиру Болдыреву, который счел эту критику неуместной, Кадыров напомнил о своем генеральском звании и его собственной карьерной неудаче. Болдырев указал в ответ на это, что критиковать командующего группировкой войск на фронте могут только министр обороны и президент.

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