Генерал Заварзин подключился к спору с Кадыровым о бородах у военных

20 января 2023, 15:12

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Военнослужащие вправе носить бороду, но опрятную, указал генерал Виктор Заварзин на фоне дискуссии своего коллеги Виктора Соболева с Рамзаном Кадыровым о допустимости бород у бойцов во время военной операции.

Как писал "Кавказский узел", 19 января глава Чечни назвал "глупой нелепостью" и "явной провокацией" против мусульман заявление члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева о необходимости военным брить бороды. Рамзан Кадыров призвал прекратить "придираться к бойцам по любому поводу" и посоветовал военным генералам "генерировать удачные и выполнимые в деле идеи, например, стратегические".

О необходимости брить бороды во время службы в армии Виктор Соболев заявил 18 января. "Это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом. Конечно, основная задача военного - это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15-20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата", - привело его слова РБК. После критики со стороны Кадырова Виктор Соболев добавил, что для религиозных военнослужащих наличие бороды не только допустимо, но и желательно. Свое объяснение он сопроводил комплиментами в адрес внешнего вида бородатых бойцов из Чечни.

Спор о допустимости бород у военных прокомментировал коллега Соболева по оборонному комитету Госдумы, генерал-полковник Виктор Заварзин, сообщает сегодня РБК.

"Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек [в боевых действиях]. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно", - сказал Виктор Заварзин.

Каждый военнослужащий должен "строго соблюдать правила личной и общественной гигиены", говорится в статье 343 Устава внутренней службы Вооруженных сил России. Статья 344 поясняет, что к требованиям личной гигиены относится и "своевременное бритье лица".

По словам Заварзина, Минобороны «принимает очень серьезные меры в рамках тылового обеспечения» и следит за питанием и гигиеной военнослужащих. "Русская армия всегда была ценна опрятным видом, осанкой военнослужащего и тому подобным. Это воздействует и на внутреннее состояние человека, русского воина. Индивидуальное внутреннее состояние каждого воина, безусловно, влияет на общую дисциплину", - сказал генерал.

Виктор Заварзин подчеркнул, что командиры в этом случае «должны показывать пример», пишет издание.

Виктор Заварзин - депутат Госдумы от Оренбургской области, в 1970 году он окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище, в 1981-м - военную академию имени Фрунзе, а в 1992 году - военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР, говорится в информации о депутате на сайте Госдумы.

Рамзан Кадыров, по состоянию на 14.54 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале заявление Заварзина.

Напомним, после начала военной операции Рамзан Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников и стратегию Минобороны в целом. Так, 1 октября 2022 года он подверг Минобороны критике за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг критике и генерала Лапина, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Однако позднее Кадыров, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

При этом чеченским силовикам в сентябре 2022 года Рамзан Кадыров поручил провести воспитательную работу с мужчинами, которые носят длинные бороды. "Бывают мужчины, которые сидят в ресторане с огромными бородами. Если ты носишь такую бороду, то должен быть в мечети, и у тебя не должно быть времени на эти рестораны. Длинная борода подходит только тем, кто полностью погружен в религию", - сказал тогда глава Чечни, добавив, что "накачанные парни в обтягивающих футболках и с длинными бородами, которые сидят на улице, должны сбрить ее до нормы".

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