Кадыров раскритиковал депутата Госдумы за слова о недопустимости ношения бород военными

19 января 2023, 19:37

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Заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева о необходимости военным брить бороды звучит нелепо в условиях военной операции и является выпадом в адрес воюющих мусульман, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2022 года гостелеканал "Грозный" сообщил, что Александр Лапин, которого Рамзан Кадыров дважды жестко раскритиковал за просчеты во время военной операции на Украине, снят с должности командующего войсками Центрального военного округа. 10 января источники сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба сухопутных войск вооруженных сил. 16 января Кадыров ответил бывшему главнокомандующему сухопутных войск России Владимиру Болдыреву, который счел неуместной критику действий генерала Лапина главой Чечни. Кадыров напомнил Болдыреву о своем генеральском звании и его переводе с должности командующим войсками Северо-Кавказского военного округа после нападения боевиков на Ингушетию. Болдырев в ответ возразил, что критиковать командующего группировкой войск на фронте могут только министр обороны и президент, предположив, что заявления Кадырова в адрес армейских начальников могут быть вызваны "подковерной возней".

О необходимости брить бороды в армии 18 января напомнил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. "В армии должно быть все, как должно быть. Это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом. Конечно, основная задача военного — это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата", — привело его слова РБК.

Рамзан Кадыров сегодня отреагировал на высказывания Виктора Соболева по поводу ношения бород в армии. "Видимо, генерал-лейтенант Виктор Соболев имеет очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать перечитывает устав", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В условиях военной операции не имеет смысла требовать соблюдения требований ко внешнему виду, уверен Кадыров. "Я представляю, как удивились наши бойцы с передовой, мобилизованные, добровольцы - что бородачи, что бритые. Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг - растительность на лице! Бросаем автоматы, айда бриться. Ведь в каждом окопе есть краник с горячей водой, пену для бритья выдают по утрам на банном построении, бритвы выдали на месяц вперед", - сыронизировал Кадыров.

Слова Соболева он назвал "глупой нелепостью" и посоветовал генералам приложить свои усилия в другом направлении. "Генералам будет полезнее генерировать удачные и выполнимые в деле идеи, например, стратегические, чтобы минимизировать потери среди военного и гражданского населения", - указал глава Чечни.

После начала военной операции Рамзан Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников и стратегию Минобороны в целом. Так, 1 октября 2022 года Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг критике и генерала Лапина, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Однако позднее Кадыров, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Рамзан Кадыров счел слова Соболева выпадом в адрес военных из числа мусульман. "Соболев прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду. Поэтому я всерьёз уверен, что это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов, находящихся на священной войне ради Всевышнего, и которые только ради Всевышнего носят бороду, как это делал наш любимый Пророк (...) В нашей команде 99,9% носят бороду, ухаживают за ней, носят согласно сунне. И наши бойцы в зоне СВО также следят за своими бородами", - указал Кадыров.

Он призвал прекратить "придираться к бойцам по любому поводу". "Хотите проверить соблюдение устава? Пожалуйста! Вперед на передовую!", - указал он. Говорить о соблюдении устава уместно после окончания военной операции, подчеркнул глава Чечни. "Закончится СВО, вот тогда пожалуйста. В частях, на плацу - проверяйте, сколько угодно, кто брит, а кто нет", - заключил он.

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале регулярно отчитывается об отправке добровольцев и военных из Чечни в зону военной операции, последний раз он сообщал об этом 16 января. 7 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения военной операции 300 бойцов ОМОН "Ахмат-1". 11 января он заявил, что в специальной военной операции на Украине приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов, в настоящее же время на передовой находится более девяти тысяч.

На фотографиях и видеозаписях, которые Кадыров размещает в своем Telegram-канале, рапортуя об отправке бойцов или об их участии в военной операции на Украине, многие из военных носят бороды, в том числе длинные. В частности, 17 января он опубликовал видео с участием командира батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России Исмаила Агуева, на котором тот с бородой средней длины. 14 января Кадыров отчитался о прибытии в зону военной операции бойцов ОМОНа "АХМАТ-1" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. На размещенном видео 11 силовиков, все они с бородами разной длины.

В статье 343 Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации говорится, что каждый военнослужащий должен "строго соблюдать правила личной и общественной гигиены". Статья 344 поясняет, что к требованиям личной гигиены относятся помимо регулярного мытья, "своевременное бритье лица"."Прическа военнослужащего, усы, если они имеются, должны быть аккуратными, отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", - указано в документе.

Ранее о том, что в зоне военной операции не проводится проверок соблюдения требований к внешнему виду бойцов, в частности, требований о бритье, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, подобная идея "абсурдна" и "ничего хорошего она бы не прибавила". "Я связался с нашей комендатурой и уточнил: никаких подобных проверяющих с такими гениальными идеями (в кавычках) не приезжало, никаких подобных команд не спускалось", — заявил он в своем Telegram-канале 17 января.

"Кавказский узел" также писал, что на совещании с руководящим составом МВД и Росгвардии по Чечне в сентябре 2022 года Рамзан Кадыров поручил провести воспитательную работу с мужчинами, которые носят очень длинные бороды, не будучи при этом полностью погруженными в религию. Он призвал "накачанных парней в обтягивающих футболках и с длинными бородами" сбрить их до нормы.

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