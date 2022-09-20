Кадыров раскритиковал моду на очень длинные бороды

20 сентября 2022, 03:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Некоторые жители Чечни носят слишком длинные бороды, не будучи при этом полностью погруженными в религию, заявил Рамзан Кадыров. Он призвал "накачанных парней в обтягивающих футболках и с длинными бородами" сбрить их до нормы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с руководящим составом МВД и Росгвардии, на котором, в частности, акцентировал внимание на охране общественного порядка на улицах. "В городах и районах республики наблюдается большой поток туристов, поэтому очень важно, чтобы безопасность была на самом высоком уровне", - сказал Кадыров. Видеоролик с совещания опубликовано 18 сентября в Instagram*-паблике ЧГТРК "Грозный".

Он также отметил, что "сейчас появилась мода окружать себя охраной, мешая при этом тем же туристам и жителям республики". "Если в нашей республике необходима такая охрана, это говорит о том, что вы плохо работаете, так как вы, получается, не обеспечиваете безопасность в республике", - указано в подписи к публикации.

Глава Чечни также поручил провести воспитательную работу с мужчинами, которые носят очень длинные бороды. "Бывают мужчины, которые сидят в ресторане с огромными бородами. Если ты носишь такую бороду, то должен быть в мечети и у тебя не должно быть времени на эти рестораны. Длинная борода подходит только тем, кто полностью погружен в религию", - сказал Кадыров (перевод "Кавказского узла").

Он также добавил, что "накачанные парни в обтягивающих футболках и с длинными бородами, которые сидят на улице, должны сбрить ее до нормы". По данным на 03.00 мск сегодня, 20 сентября, публикация набрала 26 563 просмотра и всего семь комментариев.

Отметим, что ранее в Чечне уделяли внимание главным образом женскому дресс-коду. Примечательно, что в разное время местные власти давали разные указания о внешнем виде, говорится в справке "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне" на "Кавказском узле".

При этом в сентябре текущего года Рамзан Кадыров дал поручение председателю чеченского парламента Магомеду Даудову разобраться с запретом на ношение хиджаба в Астраханском медицинском университете. В вузе существует положение о внешнем виде сотрудников и обучающихся, в том числе официально запрещено носить не только одежду и аксессуары, указывающие на принадлежность к той или иной национальности или религии, но и в целом придерживаться официально-делового стиля. Особо отмечается, что "при ношении бород и усов следует придерживаться умеренных, консервативных стилей, борода и усы должны быть аккуратно подстрижены и ухожены".

В 2015 году жители Чечни регулярно сообщали о рейдах по проверке документов у молодых людей, носящих бороды, которые проводят местные силовики. В особенности речь идет о мужчинах с бородами и сбритыми усами, что после нападений боевиков на Грозный в декабре 2014 года стали считать признаком того, что человек может быть приверженцем ваххабизма.

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