Критика Кадырова заставила генерала Соболева объясняться за слова о бородах военных

20 января 2023, 00:21

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Для религиозных военнослужащих наличие бороды не только допустимо, но и желательно, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев после того, как Рамзан Кадыров гневно отреагировал на его слова о бритье бойцов.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 19 января раскритиковал заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева о необходимости военным брить бороды. По словам Кадырова, напоминание Соболева об уставе звучит нелепо в условиях военной операции и является выпадом в адрес воюющих мусульман.

В статье 343 Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации говорится, что каждый военнослужащий должен "строго соблюдать правила личной и общественной гигиены". Статья 344 поясняет, что к требованиям личной гигиены относятся помимо регулярного мытья, "своевременное бритье лица".

Генерал-лейтенант Виктор Соболев отреагировал на критику со стороны Кадырова, сведя смысл своего заявления к напоминанию об опрятном внешнем виде. По словам Соболева, он не выступал против бород у военнослужащих.

"Если [военные] носят бороду по религиозным соображениям, то это не то, что допустимо, [это необходимо], потому что это как-то их сплачивает", - приводит его слова РБК.

Соболев отдельно подчеркнул, что присутствовал на смотре готовности сформированного в Чечне полка и остался очень доволен видом военнослужащих из республики. "Выглядели они, можно сказать, великолепно, они прекрасно экипированы, все в одинаковой форме, со знаками различия. Все были с бородами, и никто не был против", - объяснился генерал.

Рамзан Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников и стратегию Минобороны в целом, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны". Он, в частности, дважды жестко раскритиковал командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина. Бывшему главнокомандующему сухопутных войск России Владимиру Болдыреву, который счел эту критику неуместной, Кадыров напомнил о своем генеральском звании и его собственной карьерной неудаче.

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