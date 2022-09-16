Кавказоведы объяснили перемену мнения Кадырова о ходе операции на Украине

16 сентября 2022, 07:18

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Комплиментарные слова Рамзана Кадырова о действиях российских военных на Украине, последовавшие за его критикой в адрес Минобороны, связаны с непониманием роли главы Чечни в организации военной операции, считает Алексей Малашенко. Новое заявление Кадырова вызвано реакцией Кремля на его критическое выступление, указал Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября Рамзан Кадыров обвинил Минобороны России в ошибках, допущенных в Харьковской области, и выразил готовность объяснить руководству страны и министерству обороны реальную ситуацию на Украине, если не будет изменена стратегия военной операции. Владимир Путин пока не планирует общение с главой Чечни, прокомментировал 12 сентября слова Кадырова пресс-секретарь президента.

10 сентября Минобороны сообщило о решении перегруппировать войска около Балаклеи и Изюма в Харьковской области, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении. Группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР. "В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - сообщило министерство.

14 сентября Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале мнение, противоречащее его собственной критике в адрес Минобороны. "В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. […] Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам. Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котёл, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы", - написал он.

Новое заявление Кадырова, в котором он фактически дезавуировал свою критику действий министерства обороны, во многом стало следствием того, что Кадыров не знает, что делать, и российские власти не знают, что делать с Кадыровым и в какой роли он должен выступать, считает сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"События развиваются настолько стремительно, что он не понимает, где его место. Он должен это знать, чтобы понимать как себя вести, а у него не получается. От него сейчас ничего специально не ждут. Когда надо — власти говорят о его успехах, когда ситуация плохая — помалкивают", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Малашенко.

Он обратил внимание, что в последние недели "мы очень мало слышали бодрых заявлений" о Кадырове и его подчиненных в рамках спецоперации на Украине. "Например, я удивлен, что люди Кадырова не были замечены во время перегруппировки российских войск в Харьковской области", - пояснил он.

12 сентября Кадыров сообщил, что его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов вернулся на Украину и возглавил там чеченских бойцов. Чеченские подразделения прибыли "в Херсонскую область, в Запорожье, Донецкую народную республику" и готовы выполнить любой приказ, в том числе в Харьковской области, отчитался Кадырову Делимханов, позируя на видео на фоне восьми вооруженных бойцов и флагов России и Чечни.

По мнению эксперта, у российских властей происходит переоценка происходящих на Украине событий и вырабатывается новая стратегия, «в которой ему [Кадырову] надо найти место».

Новое заявление Кадырова «без сомнения» было вызвано тем, что его осадили в Кремле, убежден президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "В первом посте он сказал то, что он реально думает о событиях на Украине. А второй пост — это, конечно, не он сам, его одернули, поскольку он вызвал сильное раздражение генералов Генштаба, особенно сильное на фоне неудач. И, видимо, ему сказали - а возможно, он и сам понял - что не надо сейчас выступать с такими заявлениями", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

7 апреля командующий Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии Сергей Захаров вручил Кадырову погоны генерал-лейтенанта. Глава Чечни тогда заявил, что испытывает волнение, так как в этом звании ему предстоит "сделать многое".

У главы Чечни были и есть определенные полномочия вмешиваться в операции Росгвардии, но не военных, подчеркнул аналитик. "Я не думаю, что у него есть полномочия вмешиваться в дела Генштаба, но у него всегда были полномочия вносить какие-то коррективы в операции Росгвардии. И как раз это было связано с событиями на Украине", - сказал Кутаев, пояснив, что Росгвардия не предназначена для ведения полноценного боя.

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