Меликов поддержал инициативу Кадырова о самомобилизации

17 сентября 2022, 22:09

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Глава Дагестана заявил сегодня, что согласен с руководителями регионов о необходимости дополнительных мер поддержки военной операции на Украине. Часть пользователей сети скептически восприняла заявление Меликова, другие одобрили его.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября глава Чечни заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. По его мнению, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Губернаторы не должны реагировать на призыв главы Чечни направить по тысяче добровольцев на Украину, а сам Рамзан Кадыров мог бы показать пример, отправив в зону боевых действий своих детей и сыновей высокопоставленных чиновников, указали пользователи соцсети из Дагестана.

Сергей Меликов сегодня поддержал инициативу Рамзана Кадырова о проведении самомобилизации, выступая на торжественном мероприятии по случаю 75-летия Каспийска. Меликов заявил, что согласен с руководителями регионов, которые выражают готовность к дополнительным мерам поддержки в рамках проводимой операции, сообщила сегодня пресс-служба администрации главы Дагестана.

Информацию об этом разместили ряд дагестанских Telegram-каналов. В Telegram-канале "Что там у дагестанцев?", на который подписаны 44 205 человек, запись об этом к 21.50 мск набрала 97 отметок "не нравится", 64 отметки "нравится" и 54 комментария.

Ряд пользователей скептически отнеслись к высказыванию Меликова. "Если на передовой будут стоять люди из его команды и их дети мы их поддержим", - отметил Мурад. "В России не существует закона о самомобилизации, это ещё что такое?" - спросил Kazbek."Только чтоб добровольное в принудительное не перешло", - отметила Зарема.

Часть пользователей поддержала главу республики . "Дагестанцы всегда на передовой. Нам даже не нужен клич. Первые по количеству воинов, все время видим новости, что гуманитарную помощь отправляем", - указал Зиявдин Шашуев.

В поддержку инициативы Кадырова высказались пять губернаторов. Первым выступил глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что полностью поддерживает инициативу своего "друга и брата" Кадырова, сообщил 15 сентября телеканал "360". Губернатор Курской области Роман Старовойт также одобрил инициативу. "Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту, и помогать нашим войскам", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Магаданской области Сергей Носов в ответ на слова Кадырова призвал регионы сотрудничать. "Нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. В данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории. И лучше создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают", - заявил он в своем Telegram-канале. Поддержал инициативу и глава Марий Эл Юрий Зайцев, сообщило 15 сентября РИА "Новости". Глава Чувашии Олег Николаев также одобрил самомобилизацию. "Поддерживаем всецело призыв к самомобилизации. (...) Дополнительная мобилизация, естественно, не помешает. Но важно это делать именно на добровольных началах", - заявил он в комментарии агентству, указав, что на Украине уже есть добровольческий батальон из Чувашии.

Главы регионов "поторопились" выступить в поддержку предложения Кадырова, указал ранее "Кавказскому узлу" сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Это проверка, кто какую позицию занимает в борьбе Кадырова против Шойгу. Кроме этого этих губернаторов не все жители их регионов поймут, поскольку поддерживать Кадырова не популярно", - подчеркнул он.

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