Пользователей соцсети из Дагестана возмутил призыв Кадырова к самомобилизации

16 сентября 2022, 23:15

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Губернаторы не должны реагировать на призыв главы Чечни направить по тысяче добровольцев на Украину, а сам Рамзан Кадыров мог бы показать пример, отправив в зону боевых действий своих детей и сыновей высокопоставленных чиновников, указали пользователи соцсети из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября глав Чечни заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. По его мнению, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев.

26 июня Кадыров объявил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса. 6 сентября Кадыров заявил, что созданы два новых полка и три батальона. 7 сентября глава Чечни сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

Призыв Кадырова также был опубликован 15 сентября на странице издания "Дагестанские извести" dagizvestiyaa в соцсети instagram*, насчитывающей 366 тысяч подписчиков. Пользователи, по данным на 22.40 мск сегодня, оставили под постом 318 комментариев и 1,3 тысячи отметок "нравится".

Авторов комментариев возмутило, что Кадыров обращается к губернаторам, отметив, что делать это может только Верховный главнокомандующий.

"Он вообще кто в этом деле? Губернаторы руководят армией?" - задался вопросом m_88_88_y. "А у нас Кадыров уже главнее президента стал?"- поддержала его natalie_73di. "У нас есть Верховный главнокомандующий. Когда он скажет, тогда и организуют", - отметил babatovarsen.

Большинство авторов комментариев призвали Кадырова, а также других чиновников, показать пример, отправив на Украину своих детей.

"Было бы очень хорошо, примером для простых людей, если бы хоть один руководитель региона вместе с депутатами и другими чиновниками пошли бы на спецоперацию на Украину", - считает akhmedmagomedov326.

"Пусть (Кадыров) всех своих родных отправит! Чужих детей не надо трогать", - возмутился ____djennet___.

"Весь депутатский состав можно отправить, и глав администрации Дагестана, что бы показали нам пример", - предложил vandrley05.

Отметим, Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину подготовленных в Гудермесе добровольцев, в том числе из других регионов России. При этом Чечня не выделяется на фоне других регионов по численности бойцов, отправленных на Украину, указал военный эксперт Александр Храмчихин. "Сейчас много регионов отправляют добровольческие батальоны на Украину. Объемы не всегда известны. Но это происходит в половине регионов как минимум. Стоит отметить, что это однозначно добровольческие отряды", - сказал он.

Из Чечни отправляется больше всего бойцов, не согласились военные эксперты Василий Дандыкин и Геннадий Гудков. "Массово едут жители самых нищих, обездоленных регионов. Чечня, к сожалению, в их числе", - пояснил Геннадий Гудков.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.