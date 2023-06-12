Минобороны РФ подписало контракт с "Ахматом" на фоне пикировки кадыровцев с Пригожиным

12 июня 2023, 11:14

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Первый контракт с добровольческим формированием в зоне специальной военной операции на Украине подписан с отрядом "Ахмат", сообщило Министерство обороны РФ. Заявление о том, что "Ахмат" стал первым добровольческим подразделением, подписавшим контракт с Минобороны, сделано на фоне пикировки главы Чечни Рамзана Кадырова и его подчиненных с главой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 июня Рамзан Кадыров похвалился, что численность спецназа "Ахмат" составляет три дивизии, а большинство трудных ситуаций в зоне военной операции на Украине держится на чеченских бойцах.

На митинге в Грозном 25 февраля 2022 года было собрано несколько тысяч чеченских силовиков. Выступая перед ними, Рамзан Кадыров, в частности, заявил, что отправиться воевать на Украину готовы свыше 70 тысяч добровольцев. Глава Чечни периодически отчитывается об отправке в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января 2023 года он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. 25 мая 2023 года Кадыров заявил в своем Telegram- канале, что с начала военной операции на Украине из Чечни отправлено 26 тысяч бойцов. Из них 12 тысяч - добровольцы. При этом в зоне военной операции находятся семь тысяч человек.

Военное ведомство заявило, что подписан "контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки". "Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты", - сказал замначальника Генштаба РФ Алексей Ким, которого цитирует "Интерфакс".

"Сегодня в зоне проведения специальной операции совместно с подразделениями Вооружённых сил принимают участие достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований", - сказал Ким.

Высокопоставленные чеченские силовики заявляют, что такой контракт позволит поддержать бойцов отряда.

"<Контракт> позволяет уровнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в министерстве обороны, и сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов", - заявил командир "Ахмата" Апты Алаудинов, слова которого приводит РИА "Новости".

Он пояснил, что за год и три месяца группа спецназа "Ахмат" подготовила и направила на передовую десятки тысяч добровольцев, эти подразделения, каждое на своем уровне, имело свои льготы, но не было общей урегулированности социального пакета.

"Данный контракт с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны", - заявил депутат Госдумы Адам Делимханов, которпого также цитирует информагентство.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции. При этом Кадыровым и кадыровцами сообщается об освобождении населенных пунктов, рассказывается о встречах с "гостеприимным и дружелюбным" местным населением, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

Российское Минобороны сообщило 10 июня, что добровольческие формирования до 1 июля этого года подпишут контракты с ведомством для того, чтобы придать им необходимый правовой статус.

Как заявил замминистра обороны РФ Николай Панков, в России образовано 40 добровольческих формирований, которые выполняют задачи в военной сфере, пишет "Газета.ру".

Отметим, что заявление о том, что "Ахмат" стал первым добровольческим подразделением, подписавшим контракт с Минобороны, сделано на фоне пикировки главы Чечни Рамзана Кадырова и его подчиненных с главой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

После начала военной операции на Украине глава Чечни жестко критиковал Минобороны, однако позднее стал выступать с поддержкой действий этого ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны". Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

31 мая Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в видеообращении к Пригожину предложил назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ответы о деятельности подразделений "Ахмат". С аналогичным заявлением выступил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который подчеркнул, что Пригожину и не положено знать о планируемых местах расположения чеченских подразделений.

3 июня Пригожин заявил, что конфликт с властями Чечни решено "спустить на тормозах" по договоренности с Рамзаном Кадыровым. При этом свой отказ от личных встреч с кадыровцами Пригожин объяснил нежеланием повторить судьбу убитого после конфликта с Кадыровым Сулима Ямадаева. Кадыров выждал долгую паузу, прежде чем публично ответить Пригожину, но 9 июня подтвердил, что поговорил с Пригожиным "по-мужски", договорившись не критиковать друг друга, чеченские части и ЧВК "Вагнер". Однако главу Чечни возмутило, что Пригожин первым сообщил о примирении и преподнес это "в стиле 90-х", напомнив о гибели Сулима Ямадаева.

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