Кадыров заявил о трех дивизиях спецназа "Ахмат"

07 июня 2023, 22:29

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Численность спецназа "Ахмат" составляет три дивизии, а большинство трудных ситуаций в зоне военной операции на Украине держится на чеченских бойцах, похвалился сегодня Рамзан Кадыров, в конце мая заявивший о семи тысячах чеченских силовиков на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая Рамзан Кадыров сообщил, что в зоне военной операции находится "более семи тысяч бойцов из Чечни". Он также заявил, что формируются два полка "по линии Минобороны". "Отобрано 2400 человек, с которыми проводится работа", - отметил глава Чечни. Вечером 6 июня он сообщил, что власти Чечни с начала военной операции на Украине закупили для чеченских бойцов более тысячи военных машин и решили проблему снабжения подразделений "Ахмата" транспортом.

На митинге в Грозном 25 февраля 2022 года было собрано несколько тысяч чеченских силовиков. Выступая перед ними, Рамзан Кадыров, в частности заявил, что отправиться воевать на Украину готовы свыше 70 тысяч добровольцев. Глава Чечни периодически отчитывается об отправке в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января 2023 года он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. 25 мая 2023 года Кадыров заявил в своем Telegram- канале, что с начала военной операции на Украине из Чечни отправлено 26 тысяч бойцов. Из них 12 тысяч - добровольцы. При этом в зоне военной операции находятся семь тысяч человек.

Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" составляет три дивизии. "Ахмат"- спецназ это семь-восемь-девять полков, семь-восемь-девять батальонов. Если взять в общем - три дивизии. В самом деле, огромная сила", - следует из сюжета "Грозный информ", который опубликован сегодня в Telegram-канале агентства.

Он заявил о важной роли бойцов из Чечни в военной операции. "На сегодняшний день большинство ситуаций на территории проведения специальной военной операции, держится на чеченских бойцах. Мы на самых трудных участках, и где нам говорят, куда нас перебрасывают, и там мы наводим порядок", - заявил Кадыров на записи, заявив о возможности "забрать" не менее трех европейских стран.

На публикацию обратил внимание читатель "Кавказского узла". "Если верить Кадырову, и Мариуполь "забрали" именно чеченцы, правда совместно с подразделениями Минобороны. В общем, трепещи Украина и коллективный Запад! Кадыров готов послать семь-восемь-девять своих полков и столько же батальонов, в общей сложности 3 дивизии, на три вышеназванные страны, а там глядишь, и до Британии рукой подать", - написал он.

На Украине были замечены 141-й специальный моторизированный полк «Север» (командир Магомед Тушаев), батальон «Юг» (Хусейн Межидов) и подразделение ОМОН «Ахмат-Грозный» (Азор Бисаев). Численность полка и батальона составляет около 1 200 человек. По данным на конец мая 2023 года Магомед Тушаев назначен командиром 96-м полка Росгвардии, командиром 141-моторизированного полка Росгвардии "Север" стал Ибрагим Исмаилов. Помимо этих подразделений в СВО задействованы созданные осенью 2022 года полк "Север-Ахмат" (под командованием Зайнди Зингиева) и три батальона Минобороны "Юг-Ахмат" (под командованием Мусы Борзиева), "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат" (под командованием Исмаила Агуева).Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 19 мая в Пятигорске глава Чечни Рамзан Кадыров доложил, что посменную службу на Украине несут семь полков и четыре батальона, в том числе "спецназ "Ахмат", укомплектованный из добровольцев, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

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