Кадыров отчитался от закупке тысячи военных машин для "Ахмата"

07 июня 2023, 13:21

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Власти Чечни с начала военной операции на Украине закупили для чеченских бойцов более тысячи военных машин и решили проблему снабжения подразделений "Ахмата" транспортом, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая Рамзан Кадыров сообщил, что в зоне военной операции находится "более семи тысяч бойцов из Чечни". Он также заявил, что формируются два полка "по линии Минобороны". "Отобрано 2400 человек, с которыми проводится работа", - отметил глава Чечни.

Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

С начала военной операции власти Чечни закупили для чеченских бойцов более тысячи единиц военной техники, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. "Включая 128 экземпляров бронированного транспорта. Тем самым мы исключили проблему транспортного снабжения чеченских подразделений «Ахмат»", - написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что 6 июля "лично проверил качество и возможности" новой партии военной техники. "Которая включает в себя сто единиц пикапов, бронетранспортеров, бронеавтомобилей и грузовиков", - говорится в публикации.

Вопрос материально-технического оснащения чеченских подразделений, участвующих в военной операции, является для властей Чечни "одним из самых приоритетных", пояснил он. "В этой связи мы регулярно закупаем военную технику, с помощью которой наши бойцы намного эффективнее решают поставленные перед ними задачи", - отчитался глава Чечни.

Напомним, в 2020 году Чечня вошла в число лидеров по объему федеральной помощи. Бюджетные вливания в Чечню составили 106,4 миллиарда рублей. Однако бюджетные дотации – не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность в фонд имени Кадырова около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Ранее, в июне 2017 года, глава Минфина сообщил, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета. Однако Рамзан Кадыров неоднократно выказывал недовольство финансированием республики.

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