Военная техника кадыровцев отправлена к границам Украины

04 февраля 2022, 03:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На трассах Кабардино-Балкарии и Ставропольского края замечены колонны военной техники, которая находится на вооружении грозненского ОМОНа и Нацгвардии. Они движутся в северо-западном направлении, к границе Украины, сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни во время совместного со спикером парламента республики Магомедом Даудовым прямого эфира в Instagram заявил, что что на месте главы государства он "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 января напомнил, что внешняя политика государства находится в компетенции Владимира Путина, и добавил, что глава Чечни, как и все граждане России, вправе выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. На следующий день Кадыров объяснился за свои слова об Украине, назвав их своей личной позицией как человека, и попутно добавил, что не претендует на какие-либо руководящие должности в Москве. Кадыров годами позволяет себе высказываться по вопросам внешней политики России, в том числе на тему ситуации с Украиной, вопреки заявлениям Кремля о необходимости субординации в таких вопросах. Реакция Кремля на повторенный Кадыровым призыв присоединить Украину к России выглядит формальной, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Публичное заявление о необходимости и готовности присоединить Украину к России Рамзан Кадыров сделал и 26 декабря 2021 года на пресс-конференции. "Украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента страны, это мой уровень. Если бы мне поручили, я давно бы решил этот вопрос: или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы – решил бы вопрос. Но все-таки есть государственные нормативные правовые договорённости, что не позволяет принимать такие решения", - сказал он тогда.

В соцсетях появились видео, на которых колонна техники, характерной для Росгвардии (БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и «Урал-ВВ») едет по трассе, сообщила 3 февраля исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Пользователь Twitter IgorGirkin 2 февраля опубликовал в своем аккаунте видео с движущейся по дороге военной техникой. Журналист «Радио Свобода»* Марк Крутов 2 февраля в своем Twitter сообщил, что геолоцировал это видео в районе Прохладного в Кабардино-Балкарии. По его данным, колонна движется в северо-западном направлении.

"На машинах видна символика 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова, больше известного как полк «Север» (бывший батальон «Север»)", - говорится в сообщении. Полк входит в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Нацгвардии и дислоцируется в Грозном, отмечает исследовательская группа.

Еще одна колонна техники с бронеавтомобилями «Патруль» и «Горец», характерная для Росгвардии, замечена на Ставрополье поблизости от Невинномысска, сообщает исследовательская группа. "Нам удалось подтвердить эту геолокацию — колонна также следует в северо-западном направлении. Техника в колонне соответствует машинам, которые состоят на вооружении грозненского ОМОНа. Насколько нам известно, надписи «ОМОН» крупными буквами на технике защитного цвета характерны только для грозненского подразделения. Кроме того, в репортаже ЧГТРК «Грозный» мы обнаружили КАМАЗ «Горец» с теми же первыми четырьмя цифрами госномера (2342), что и на присланной нам фотографии", - говорится в сообщении.

На сайте опубликованы фото с военной техникой. На одном из КАМАЗов видна надпись «ОМОН» крупными буквами. Рядом приводится фото с КАМАЗом из репортажа ЧГТРК «Грозный», нем также крупными буквами написано "ОМОН". Госномера машин идентичны - 2342.

Чеченская Росгвардия, фактически подчиняющаяся непосредственно Рамзану Кадырову, крайне редко покидает пределы республики", - указала исследовательская группа. Участие «кадыровцев» в конфликте на территории Украины "означает куда меньший контроль за соблюдением законов войны и отношением к мирному населению", считают исследователи.

Ранее Рамзан Кадыров неоднократно публично называл себя "пехотинцем Путина". Так, в апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. 28 мая 2021 года он вновь повторил, что является "пехотинцем Путина", объясняя жесткие карантинные меры в Чечне своими угрозами противникам вакцинации. В июне 2021 года Кадыров на встрече с президентом заверил Путина в готовности выполнить любой его приказ. "Как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", – сказал Рамзан Кадыров.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".