В Чечне анонсирован выпуск "Джихад-машин"

20 января 2023, 21:35

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Власти Чечни намерены начать выпуск "Джихад-машин" для военных целей на базе "Чеченавто", сообщил источник в правительстве. Подобное устоявшееся название применяется для описания автомобилей, используемых террористами-смертниками.

В Чечне заявили о планах начать производство на базе завода "Чеченавто" "Джихад-машин» для военных нужд, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правительстве республики. "Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели ряд рабочих встреч с руководящим составом Минпромторга РФ. В рамках этих встреч обсуждался вопрос запуска производства "Джихад-машины" на производственной базе ООО "Чеченавто" с последующим проведением испытаний в Российском университете спецназа", - приводятся в сообщении слова источника.

В 2023 году на базе "Чеченавто" власти республики намерены создать автомобильный кластер. Сейчас на предприятии происходит сборка Lada Granta и других отечественных автомобилей. В будущем в Чечне планируют построить центр по ремонту и обслуживанию военной техники. "Учитывая важность наличия железной дороги для логистики, создание центра рассматривается на базе ООО "Чеченавто" или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", - заявил представитель правительства.

Источник не сообщил, какие функции и особенности имеют "Джихад-машины", которые планируется выпускать в Чечне.

Джихад-мобилями, джихад-машинами или шахид-мобилями обычно называют машины террористов-смертников, которые используются для самоподрыва приведением в действие мощного взрывного устройства.

Подобные устройства использовались, в частности во время второй чеченской кампании. Так, 6 июня 2000 года в России зафиксирован первый подрыв террориста-смертника, который был совершен женщиной. Его исполнила Хава Бараева, которая на грузовике с тротилом прорвалась к зданию комендатуры в Алхан Юрте в Чечне. Грузовик был расстрелян охраной, в результате чего произошел взрыв. Тогда вместе с Хавой Бараевой погибли два омоновца.

2 июля 2000 года в Аргуне начиненный взрывчаткой автомобиль "Урал" с водителем-камикадзе прорвался в расположение временного отдела внутренних дели врезался в общежитие, где располагались бойцы челябинского ОМОНа, и взорвался. В результате погибли 26 и получил ранения 81 сотрудник милиции и прокуратуры. В результате расследования установлено, что заказчиком аргунского теракта был полевой командир Арби Бараев, а непосредственным исполнителем - бывший председатель шариатского суда Курчалойского района Чечни Мовлади Таймасханов.

27 декабря 2002 года в Грозном два начиненных взрывчаткой грузовика протаранили заграждение Дома правительства Чечни в особо охраняемой зоне и взорвались на его территории. Машинами, в которые было заложено более тонны взрывчатки, управляли террористы-смертники, том числе 15-летняя девушка. Смертниками были члены чеченской семьи: 43-летний отец вел "КамАЗ", его дочь сидела рядом, а 17-летний сын управлял "УАЗом". На месте взрыва образовалась воронка около семи метров в диаметре. 72 человека погибли и 210 получили ранения различной степени тяжести.

20 июня 2003 года в Грозном женщина и мужчина подорвали "КамАЗ" со взрывчаткой у здания оперативно-розыскного бюро МВД. Пострадали 36 человек, погибли только террористы.

12 мая 2003 года в селении Знаменское Надтеречного района Чечни трое боевиков-смертников, в том числе две женщины, совершили теракт в районе зданий администрации Надтеречного района и УФСБ РФ. Грузовой автомобиль со взрывчаткой, управляемый смертником, взорвался у здания МВД и ФСБ, разрушены были прежде всего жилые дома, 59 человек погибли. Свыше 300 ранены.

Использовались джихад-мобили и в других регионах Северного Кавказа. Так 1 августа 2003 года в Моздоке (Северная Осетия), террорист-смертник Магомед Дадаев на грузовике "КамАЗ", груженном 10 тоннами взрывчатки, пробил шлагбаум и проехал на территорию Моздокского военного госпиталя, и привел в действие взрывное устройство возле главного лечебного корпуса. В результате теракта погибли 52 человека и 78 получили ранения. Госпиталь был разрушен.

Подробнее об этих и других терактах говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ." С 2000 по 2020 год, данные по которым приведены в материале, на территории России были совершены 87 террористических актов с участием в общей сложности 133 смертников, в том числе как минимум 52 женщин-смертниц, исполнители двух самоподрывов пока не определены. В результате этих терактов 1325 человек погиб и более 3282 получили ранения различной степени тяжести.

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