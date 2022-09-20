Волгоградский губернатор назвал число добровольцев на Украине

20 сентября 2022, 07:19

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С начала спецоперации на Украину поехали 1326 добровольцев из Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября администрация города Камышина сообщил о гибели на Украине младшего сержанта Артем Шмелева. Он стал 116 жителем Волгоградской области, чья гибель на Украине официально подтверждена.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с представителями областного совета ветеранов 19 сентября заявил, что на Украину поехали "сотни волгоградских добровольцев". "А если точнее - уже 1326 человек, не считая тех, кто уехал защищать Донбасс с 2014 года самостоятельно", - приводятся его слова в публикации на официальном сайте Волгоградской области.

Бочаров также заявил, что "большое количество жителей Волгоградской области готовы выступить на защиту своего Отечества и с оружием в руках".

На встрече глава региона сообщил о создании Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев. Для этого создан единый региональный специальный счет.

Напомним, что 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских губернаторов инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. Политолог Алексей Малашенко назвал этот призыв кампанией по дискредитации министра обороны Шойгу. 16 сентября на фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

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