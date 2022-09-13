Отказ Кремля во встрече с Кадыровым указал на его участие в атаке на Шойгу

13 сентября 2022, 16:02

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Рамзан Кадыров, указывая на ошибки в ходе военной операции на Украине, претендует на более значимую должность, но Кремль одернул его, указал политолог Дмитрий Орешкин. Кадыров стал одним из самых активных критиков министра обороны Сергея Шойгу, однако не факт, что эта кампания приведет к отставке министра, отметили политологи Сергей Жаворонков и Константин Минченко.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября Рамзан Кадыров обвинил Минобороны России в ошибках, допущенных в Харьковской области. Владимир Путин пока не планирует общение с Рамзаном Кадыровым, выразившим готовность объяснить руководству страны и министерству обороны реальную ситуацию на Украине, сообщил 12 сентября пресс-секретарь президента.

"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит, на земле", - заявил 11 сентября Рамзан Кадыров.

Своим заявлением Песков от имени Кремля "поставил на место" Кадырова, полагает политолог Дмитрий Орешкин. "Слова Кадырова по поводу неправильной стратегии специальной военной операции на Украине - это его заявка на более высокую роль. Это очевидно тесно связано с недавними заявлениями Кадырова, "я устал, я ухожу". Что означало: мне надоело управлять только Чечней, я хочу управлять чем-то большим", - полагает он.

По мнению Орешкина, Кадыров — человек безмерных амбиций. "Озвучивая свои заявлениями, Кадыров пользуется относительной известностью на медийном пространстве. Большинство глав регионов неизвестны на общероссийском уровне, а Кадырова знают все. И это ему самому нравится", - сказал политолог.

3 сентября Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". В Кремле видели сообщение Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось", сказал 4 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аналитики предположили, что за словами Кадырова об уходе в бессрочный отпуск последует его назначение на федеральную должность. 6 сентября Кадыров в видеообращении заявил, что разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее. Он пояснил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. Заявлением о возможной отставке Рамзан Кадыров хотел подстегнуть свое продвижение по карьерной лестнице, но не получив ожидаемой реакции на свои слова, заявил о планах остаться на должности, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Он также полагает, что слова Кадырова это сигнал и Кремлю, и всем жителям России. "Кадыров говорит, что знает, что делать. Он говорит именно в той тональности, которая, как он понимает, востребована (...) публикой. Она думает: как же так — должны победить. А победы все нет. И вот выходит Кадыров и заявляет, что знает как нужно и готов это сделать", - считает также Орешкин.

По его словам, желание Кадырова встретиться с первым лицом указывает на то, что Кадыров мыслит себя как политического деятеля, который готов подставить плечо, дать совет Путину, решить проблему. "Соответственно, дайте мне больше полномочий и прав, и я вам организую победу. В Кремле это прекрасно считали и сказали — дорогой друг, сиди на месте. Для Кадырова это не очень удачная ситуация. Потому что назначить Кадырова командующим специальной военной операцией и тем более министром обороны — это дать ему ещё большие ресурсы в руки, а они сейчас у Путина не безграничны", - заявил Орешкин.

Влияние Кадырова ничуть не меньше, чем Пескова, а может и существенно больше, отметил старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков. "Был известный случай, когда после призывов кадыровцев резать головы Кадыров объявил о встрече с Путиным, чтобы продемонстрировать, что Путин поддерживает это благое намерение, Песков комментировал, что такой встречи не запланировано, но затем было подтверждено, что она состоялась", - напомнил он.

После того, как чеченские силовики 20 января вывезли супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню, Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов, а ряд чеченских чиновников и силовиков высказали угрозы в адрес их семьи. Особый резонанс вызвали слова депутата Госдумы и советника главы Чечни Адама Делимханова, который на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. 3 февраля, на фоне скандала, вызванного угрозами властей Чечни семье Янгулбаевых, правозащитникам и журналистам, президент России встретился с Рамзаном Кадыровым в Москве, хотя ранее пресс-секретарь Путина заверил, что такой встречи не планируется.

По мнению Жаворонкова, в российских верхах идет очевидная атака на министра обороны Сергея Шойгу.

"Одним из возможных преемников Шойгу является замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, бывший глава Ингушетии (возглавлял Ингушетию с 2008 по 2019 год - Прим. "Кавказского узла"), дружественный Кадырову настолько, что даже произвел неравноценный обмен земель республик, вызвавший массовые протесты в Ингушетии, после чего его оттуда убрали - на повышение. Евкуров - профессиональный военный, десантник, в то время как Шойгу по профессии строитель, не служил даже срочную службу в армии", - указал политолог.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, в бытность Евкурова главой Ингушетии, привело к массовым протестам в Ингушетии. Активисты обвинили власти Ингушетии в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения. После подписания соглашения о границе требования об отставке Евкурова стало одним из основных у объединенной оппозиции, в итоге в июне 2019 года он попросил президента об отставке с поста главы республики, говорится в биографической справке о Юнус-Беке Евкурове, подготовленной "Кавказским узлом"

Отставка Шойгу маловероятна, отметил Жаворонков. "Шойгу был бы естественным виновником в демократической стране. Но сейчас отставка Шойгу будет признанием проблем, а их признавать не принято. Так что я думаю, что пока до каких-то радикальных перестановок дело не дойдет", - пояснил он.

Слова Пескова пока ещё не стали решающими, отметил директор политконсалтингового центра Евгений Минченко.

""Партия" ещё не сыграна. Очевидно, что идёт критическая волна в адрес Минобороны. А публичным лидером этих критиков является Рамзан Кадыров. Как дальше будет двигаться — посмотрим", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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