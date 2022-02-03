Путин встретился с Кадыровым на фоне скандала вокруг угроз Янгулбаевым

03 февраля 2022, 04:00

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Президент России встретился с Рамзаном Кадыровым в Москве, хотя ранее пресс-секретарь Путина заверил, что такой встречи не планируется. Кадыров приехал в Кремль на фоне скандала, вызванного угрозами властей Чечни семье Янгулбаевых, правозащитникам и журналистам.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. 2 февраля жители Чечни вышли на митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством республики озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Чеченские чиновники выступили с осуждением Янгулбаевых, а местные жители сожгли портреты членов этой семьи. Глава думской фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал прокуратуру дать оценку словам Делимханова и попросил ФСБ обеспечить безопасность членам семьи отставного федерального судьи. Слова Делимханова вполне можно рассматривать как угрозу убийством, особенно в реалиях Чечни, поэтому власти России обязаны немедленно отреагировать, указали кавказоведы и правозащитники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценку заявлениям Делимханова должен дать думский комитет по этике.

Ранее Кремль также дистанцировался от борьбы Кадырова с Янгулбаевыми. Дмитрий Песков назвал личным мнением слова Рамказна Кадырова, который 24 января, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева Заремы Мусаевой, причислил к пособникам террористов члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Песков также отметил, что у главы Чечни, как у руководителя "особенного региона", есть право делать такие заявления, а у Милашиной и Каляпина есть право "защищать свои честь и достоинство". "Новая газета" 31 января призвала главу Следкома Александра Бастрыкина начать расследование уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова по статье о возбуждении ненависти.

В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым, на которой тот доложил президенту о социально-экономической ситуации в республике, сообщила 3 февраля пресс-служба главы Чечни.

Демографические показатели сохраняют положительную динамику, "по основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост", приводятся в сообщении слова Кадырова. Глава Чечни также отметил, что благодаря принятым мерам безработица в регионе сокращается, а уровень дотационности бюджета республики с 2014 года снизился более чем на 27 процентов.

24 января во время прямого эфир с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что правительство России выделяет 300 млрд рублей в год на содержание республики. Чечня "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра, отметил он. Из 375 миллиардов рублей в 2021 году лишь 140 относятся к консолидированному бюджету Чечни, остальные средства были направлены на содержание в республике отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и Фонда ОМС, пояснил Кадыров. Опрошенные "Кавказским узлом" экономисты назвали запутанным заявление Кадырова о бюджете Чечни.

На встрече стороны также обсудили эпидситуацию в Чечне. «Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации», - сказал Кадыров.

Фото, которым пресс-служба Кадырова проиллюстрировала публикацию о встрече Кадырова и Путина, датировано 19 апреля 2017 года, ранее оно было опубликовано на сайте Кремля, заметил телеканал "Дождь"**.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент России не собирается в ближайшие дни встречаться с Кадыровым. "В планах нет", - сказал Песков, слова которого процитировали 2 февраля РИА "Новости".

Один из Telegram-каналов, оппозиционных властям Чечни, предположил, что Кадырова в Кремль "срочно вызвал Путин [...] в свете последних событий вокруг Янгулбаевых".

20 января супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный. Рамзан Кадыров после этого заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справка «Кавказского узла» "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".