Адам Делимханов обвинен на Украине в оправдании военной операции

12 января 2023, 19:45

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Служба безопасности Украины сегодня заочно предъявила обвинения депутату Госдумы Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность Украины и в оправдании военной операции. Делимханов заявил, что эти обвинения для него не имеют значения.

"Кавказский узел" информировал, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявлен Службой безопасности Украины в розыск как скрывающийся от органов предварительного следствия. Кадырову инкриминируется ведение "агрессивных военных действий", в Уголовном кодексе Украины за это предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Объявление Рамзана Кадырова в розыск украинскими правоохранительными органами Следственный комитет России квалифицировал как "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

Ранее Служба безопасности Украины заподозрила Рамзана Кадырова в подготовке и участии в военной операции на Украине, а также в намерении изменить границы Украины. Глава Чечни не стал отрицать сути обвинения.

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения депутату Госдумы Адаму Делимханову по статьям о поддержке действий России. "Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата Государственной думы Адама Делимханова", - процитировало сегодня ТАСС сообщение СБУ.

По утверждениям СБУ, Делимханов возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской Республике. По данным ведомства, Делимханову инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины, а также "оправдание, признание правомерной (военной операции на Украине), а также глорификацию ее участников", проинформировало сегодня РИА "Новости".

Делимханов отреагировал на предъявление ему обвинений Службой безопасности Украины. Аудиозапись, на которой Делимханов заявил, что эти обвинения для него "абсолютно ничего не значат", опубликовал сегодня в своем Telegram-канале глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев. "Мы будем бороться, уничтожать сатанистов этих, ЛГБТшников, свою религию, сво страну, свои ценности", - заявил Делимханов на аудиозаписи.

Он же сегодня опубликовал в своем Telegram-канале запись, в которой сообщил, что воспринял новость "с иронией". "Представителям СБУ я могу сказать лишь одно: собака лает - караван идёт!", - заявил Делимханов.

14 марта 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что в Донбассе находится его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов. Спустя два дня Кадыров сообщил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 26 апреля 2022 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России. Также в качестве поощрения за пребывание в зоне военной операции Делимханов был назначен первым зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией.

21 июля 2022 года Евросоюз включил Адама Делимханова в санкционный список седьмого пакета антироссийских санкций. Делимханов включен в список, потому что Евросоюз считает его ответственным за организацию чеченских подразделений в Донбассе и руководство "осадой Мариуполя в марте 2022 года".

12 сентября 2022 года Кадыров сообщил, что Делимханов вернулся на Украину и возглавил там чеченских бойцов. Чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ, отчитался тогда Делимханов.

По сообщениям Делимханова, сейчас он находится в Чечне. Так, 11 января он в своем Telegram-канале отчитался об участии в совещаниях в Грозном, на одном из которых обсуждалась "текущая ситуация в зоне проведения СВО", а на втором - год чеченского языка.

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