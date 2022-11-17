Бастрыкин отреагировал на розыск Кадырова украинской спецслужбой

17 ноября 2022, 06:19

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Объявление Рамзана Кадырова в розыск украинскими правоохранительными органами Следственный комитет России квалифицировал как "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

"Кавказский узел" информировал, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявлен Службой безопасности Украины в розыск как скрывающийся от органов предварительного следствия. Кадырову инкриминируется ведение "агрессивных военных действий", в Уголовном кодексе Украины за это предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

Ранее Служба безопасности Украины заподозрила Рамзана Кадырова в подготовке и участии в военной операции на Украине, а также в намерении изменить границы Украины. Глава Чечни не стал отрицать сути обвинения.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины, которые объявили Рамзана Кадырова в розыск.

Дело возбуждено по статье 299 УК России (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). Решение украинских силовиков о преследовании Кадырова и объявлении его в розыск ведомство называет незаконным.

"Устанавливаются конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины, подлежащие привлечению к уголовной ответственности", - говорится в сообщении официального Telegram-канала СКР, опубликованного вечером 16 ноября.

Сам Кадыров также отреагировал на известие о своем розыске СБУ, заявив, что его "искать не надо". "Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного", - написал он в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров постоянно позиционирует себя как значимого актора российской политики на украинском направлении. Он, в частности заявлял, что российские военные действуют на Украине медленно и неэффективно, советуя Путину как верховному главнокомандующему отдать приказ о "решительном штурме" украинских населенных пунктов.

Кадыров подвергал критике Минобороны России и конкретных военачальников, а также российскую делегацию на проводившихся в марте переговорах с Украиной, подробнее об этом рассказывается в справках "Кавказского узла" "Как Кадыров поссорился с Песковым и Мединским из-за Украины" и "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны". До начала военной операции и после этого глава Чечни не раз заявлял о необходимости и готовности "присоединить Украину".

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