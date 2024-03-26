Алибек Делимханов. Фото: Вести Чеченской Республик https://vesti095.ru

26 марта 2024, 10:10

Алибек Делимханов стал генерал-полковником

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Владимир Путин присвоил брату депутата Госдумы Адама Делимханова Алибеку звание генерал-полковника.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января стало известно, что воинское звание генерал-майора присвоено депутату Госдумы Адаму Делимханову, Присвоение Адаму Делимханову звания генерал-майора сделало семью Делимхановых единственной в истории современной России, где сразу три брата имеют одновременно генеральские звания и награды героев, констатировали военные эксперты.

Адам Делимханов прошел путь от водителя полевого командира Салмана Радуева до вице-премьера Чечни и депутата Госдумы, говорится в биографической справке об Адаме Делимханове, подготовленной "Кавказским узлом".

О присвоении нового звания первому заместителю командующего Северо-кавказским округом войск Росгвардии глава республики Рамзан Кадыров 25 марта сообщил в своем телеграм-канале.

По данным издания "Коммерсант", Алибеку Делимханову в 2009 году было присвоено звание Героя РФ.

Отметим, что Алибек Делимханов включен в ряд санкционных списков. 6 мая 2022 года он был внесён в санкционный список Канады. 22 июля 2022 года включен в санкционный список Евросоюза.19 октября 2022 года включён в санкционный список Украины. Также находится под санкциями Швейцарии и Японии.

Напомним также, что Адам Делимханов известен резонансными высказываниями по поводу ареста жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. В частности, он озвучивал угрозы "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Подробности о конфликте властей Чечни с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

В декабре 2021 года журналист Елена Милашина в своем материале указала на связи Делимханова с миром криминала

В апреле 2009 года начальник полиции столицы ОАЭ назвал Адама Делимханова в числе четырех подозреваемых в причастности к убийству экс-командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева. По словам начальника полиции, один из задержанных подозреваемых заявил, что оружие для убийства - позолоченный пистолет - ему передал охранник Делимханова. Делимханов был объявлен Интерполом в международный розыск. В январе 2012 года стало известно, что полиция Дубая отозвала ордер на международный розыск Адама Делимханова, а информация о нем была удалена из соответствующих баз данных Интерпола.

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Примечание:

"Кадыров рассказал о работе Делимханова и Агуева в Белгородской области", "Аналитики оценили эффект западных санкций против глав регионов Кавказа", "Кадыров опубликовал видео с Делимхановым после его исчезновения".

Автор: "Кавказский узел"

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