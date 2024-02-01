Звания генерала и статусы героя у трех братьев Делимхановых стали уникальностью

01 февраля 2024, 18:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Присвоение Адаму Делимханову звания генерал-майора сделало семью Делимхановых единственной в истории современной России, где сразу три брата имеют одновременно генеральские звания и награды героев, констатировали военные эксперты. Многочисленные награды Делимхановых спокойно воспринимаются силовиками в других регионах, предположили они.

"Кавказский узел" писал, что 14 марта 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что в Донбассе находится его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов. Спустя два дня Кадыров сообщил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Адаму Делимханову звания Героя России.

Адам Делимханов прошел путь от водителя полевого командира Салмана Радуева до вице-премьера Чечни и депутата Госдумы, говорится в биографической справке об Адаме Делимханове, подготовленной "Кавказским узлом".

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание генерал-майора депутату Госдумы Адаму Делимханову, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в совсем Telegram-канале. "Адам, Алибек, Шарип и Амхад принадлежат уважаемой в Чечне и за её пределами семье. Насколько мне известно, это единственный случай, когда сразу три брата из одной семьи являются Героями РФ и генералами", - написал Кадыров 31 января.

Как следует из информации на сайте Кремля, звание генерал-лейтенанта Росгвардии Шарипу Делимханову было присвоено 6 декабря 2023 года, а 12 декабря 2017 года он получил звание генерал-майора полиции. Алибеку Делимханову президент России присвоил звание генерал-майора Росгвардии 11 июня 2018 года. Информации о присвоении генеральского звания Адаму Делимханову на сайте Кремля к 18.30 мск 1 февраля не содержится. Алибек Делимханов получил звание Героя России в 2009 году, указано в информации на сайте Росгвардии. При этом в биографии Шарипа Делимханова на странице управления Росгвардии по Чечне указано только его звание Героя Чечни, а статуса Героя России, о котором упомянул Кадыров, там не значится.

Это совершенно уникальный случай в современной России, когда три брата из одной семьи и генералы, и имеют звания героя, уверен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Вне всякого сомнения, это уникальный случай для современной России. Наверное, даже не только для современной России, но и Советского союза, и истории Кавказа. Я не припомню похожей истории, когда сразу три брата из одной семьи так отличаются. Во время Великой Отечественной войны я слышал истории, когда два члена одной семьи получали высокие звания, но о трех членах одной семьи я слышу впервые. Теперь это уникальная династия Делимхановых. Неверное, единственная в своем роде по этому достижению", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я думаю, во все времена, включая царские, было уважительное отношение к кавказским воинам, к горской кавалерийской дивизии. Тогда для мусульман утвердили специальную награду. Я это к тому, что эта традиция продолжилась, дошла до наших дней. Это, несомненно, гордость для самих Делимхановых и для всех военных. Это повод для того, чтобы все старались, служили превосходно, зная, что будет признание и награда", - так видит ситуацию с наградами Делимхановых Дандыкин.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров также не смог припомнить какую-либо другую семью, три члена которой являлись бы одновременно и генералами, и героями России. "Знаете, я многое помню и знаю, мой отец воевал, они с друзьями собирались, много интересного рассказывали, в том числе про военную историю, но такого и они не рассказывали. Были семьи, где братья были героями СССР, но чтобы сразу три брата, я не уверен. В нынешних условиях это, однозначно, уникальная история", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, все российские военные с уважением отнесутся к такому награждению Делимхановых, а не с завистью. "Президент же принял это решение. То есть он посчитал, что Делимханов, являясь активным участником боевых операций в зоне СВО, причем являясь депутатом Госдумы, заслужил такую награду. Мне кажется, что это справедливое решение, и все военные с этим согласны", - отметил Гончаров, подчеркнув, что далеко не все депутаты участвуют в СВО и едут в зону спецоперации.

При этом Гончаров указывает, что награждение военных должно быть справедливым. "Для меня, как и для многих, очень важно, чтобы награда была заслуженной. Его же наградили не за то, что он брат Кадырова. У него действительно большие заслуги, и именно поэтому его наградили. Это не вызывает никаких негативных эмоций. Но перегибать палку нельзя. Меня, как и многих, смущает 15-летний сын Кадырова (Адаму Кадырову 24 ноября 2023 года исполнилось 16 лет - прим. "Кавказского узла"). Все должно быть заслуженно, а не награждать просто за то, что ты родственник главы Чечни", - подчеркнул он.

Сын главы Чечни Адам Кадыров избил в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Рамзан Кадыров похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии и другие награды. Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Военный аналитик, полковник запаса, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин также считает уникальным достижение братьев Делимхановых. "Я не припомню случая, когда три брата из одной семьи являлись и признанными героями, и генералами. Сама по себе эта семья уникальная для России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, силовики вне Кавказа спокойно и с пониманием смотрят на такие династии. "Надо сказать, что они не какие-то былинные герои времен гражданской войны, это наши современники, люди, которые отличились в самом современном конфликте на планете. Их пример – это пример для всей нации и государства. В том числе для силовиков из других регионов. Не думаю, что кто-то из военных увидит какую-то подоплеку в том, что такого успеха добилась семья из Чечни. В этой теме не может быть никакой дискриминации. Не важно, откуда они, из Чечни или другого региона, главное, что они заслужили", - отметил Кошкин.

Адам Делимханов известен также резонансными высказываниями по поводу ареста жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. В частности, он озвучивал угрозы "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Подробности о конфликте властей Чечни с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

В декабре 2021 года журналист Елена Милашина в своем материале указала на связи Делимханова с миром криминала.

В апреле 2009 года начальник полиции столицы ОАЭ назвал Адама Делимханова в числе четырех подозреваемых в причастности к убийству экс-командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева. По словам начальника полиции, один из задержанных подозреваемых заявил, что оружие для убийства - позолоченный пистолет - ему передал охранник Делимханова. Делимханов был объявлен Интерполом в международный розыск. В январе 2012 года стало известно, что полиция Дубая отозвала ордер на международный розыск Адама Делимханова, а информация о нем была удалена из соответствующих баз данных Интерпола.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.