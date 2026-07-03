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21:03, 3 июля 2026

Житель Ставрополья обвинен в финансировании экстремистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Александровского района предстанет перед судом в Ставрополе из-за семи донатов экстремистской организации. 

Обвиняемому 32 года. Ему вменяют статью о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ), которая предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы или до четырех лет принудительных работ. 

По версии следствия, с августа 2021 по февраль 2022 года мужчина семь раз переводил деньги на счет организации, признанной экстремистской и ликвидированной по решению суда. Обвиняемый, согласно материалам дела, знал о запрещенном статусе организации. 

По этой статье жителей юга России неоднократно привлекали к ответственности за донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*; организация была признана экстремистской в августе 2021 года, поэтому основанием для преследования жертвователей стали переводы, отправленные с этого времени. 

Дело передано на рассмотрение в Промышленный районный суд Ставрополя, сообщил Telegram-канал краевой прокуратуры. В сообщении прокуратуры не раскрывается род занятий обвиняемого и название организации, которой он переводил деньги. Также не уточняется, согласился ли он с обвинениями.

В картотеке на сайте суда есть два дела о финансировании экстремистов, поступившие на рассмотрение 30 июня, они переданы разным судьям; имена обвиняемых во всех карточках скрыты. Комментариями обвиняемого или его защиты “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2025 года Анапский районный суд приговорил Александра Протасова к штрафу в 500 тысяч рублей из-за перевода 500 рублей ФБК*. Ранее житель Краснодара Сергей Аносов получил 600 тысяч штрафа из-за доната ФБК* на сумму 2100 рублей, а Илья Базикалов из Астрахани был приговорен к штрафу в 500 тысяч

В конце мая 2025 года суд назначил полтора года принудительных работ краснодарцу Дмитрию Дыбе, сумма его пожертвований составила 1050 рублей. Краевой суд впоследствии отменил приговор и направил дело Дыбы на новое рассмотрение. По итогам пересмотра, состоявшегося в марте, Дыбе назначили штраф в 300 тысяч рублей. 

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* "Фонд бoрьбы с коррупцией" (ФБК) включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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Автор: "Кавказский узел"

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