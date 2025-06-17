Попытки согласовать захоронение на ингушском кладбище в поселке Ир натолкнулись на бюрократию

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Ингуши, которые хотят похоронить усопших на кладбище в селе Ир, сталкиваются с бюрократическими препонами со стороны местных чиновников на грани саботажа. Осетинский журналист Руслан Тотров уверен, что у чиновников не умысла на эскалацию межнационального конфликта, речь идет о некомпетентности.

Как писал "Кавказский узел", в селе Ир (ингушское название – Джейрхой-Юрт) Пригородного района Северной Осетии появились таблички с предупреждением о закрытии ингушского кладбища для захоронения. 24 мая Миннац Ингушетии отправил официальный запрос руководству Северной Осетии для получения разъяснений в связи с появившейся информацией. Запрет захоронений на родовом кладбище Пригородного района возмутил представителей ингушской национальности.

Бывший житель села Ир (ингушское название - Джейрхой-Юрт) ингушской национальности рассказал 16 июня корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности, что в последние годы согласование захоронений стало обязательным, тогда как раньше такой практики не было. По его словам, ранее заявления приходилось подавать заранее для коллективного посещения и проведения субботника.

Если глава администрации дает согласие - значит, похоронят. Если они скажут, что нет возможности - значит, хоронить в другом месте

«Согласие [для уборки кладбища], конечно, приходится за 2–3 месяца раньше писать. Сейчас издали распоряжение, чтобы даже на захоронение согласие необходимо брать. Если глава администрации дает согласие - значит, похоронят. Если они скажут, что нет возможности - значит, хоронить в другом месте. А то, что они скажут: «Нет такой возможности, по соображениям безопасности» - они это придумывают очень легко. Это самое быстрое, что они делают», - рассказал он.

Говоря о последнем субботнике, собеседник отметил, что местные жители почти не участвовали в уборке кладбища - приехали в основном люди из Ингушетии. «Несколько человек были из поселка Карца, а так в основном все приехали из Ингушетии. Все - в буквальном смысле, из пяти фамилий, живут на территории разных населенных пунктов Ингушетии. Из Карца были двоюродные братья похороненного в феврале Льянова», - рассказал мужчина.

Что касается регулярности посещений, мужчина признался, что даже раз в год попасть на кладбище сложно. «Мы хотим, конечно, раз в год, но не получается. Раз в два года - это обычно максимум, что они нам дают», - отметил он.

Мужчина подчеркнул, что ранее никакие разрешения на посещение и захоронение не требовались. По его словам, в ингушской традиции родовые кладбища обслуживаются самими фамилиями, без какого-либо административного вмешательства. «Вообще в Ингушетии нет такого. Есть родовые кладбища, и сами фамилии там ухаживают, и порядок наводят. Смотрящих на кладбище нет <...> Никогда не было такого, чтобы кто-то у кого-то разрешение спрашивал», - рассказал собеседник.

Он особо отметил, что кладбище в Джейрхой-Юрте является родовым. «Это кладбище - именно родовое кладбище джейрхойцев, именно тех, кто живет в Джейрхой-Юрте. Это и наше кладбище», - сказал он.

Местный житель также вспомнил о захоронениях осетин на этом кладбище в период депортации ингушей в 1950-х годах. «Там, наверное, мусульманские [жители] были похоронены. Они до сих пор есть. <...> В последний раз не обращал внимания. Но там два надмогильных камня и две могилы - осетинские. Мы их огородили, чтобы их никто не трогал. Естественно, косили, убирали всю траву, очищали эти места, но не убирали надмогильные камни - они оставались. Потому что с мертвыми воевать же не будешь», - сказал он.

Какое бы у них разрешение ни брали, они не разрешат. Они будут искать тысячи причин

По его мнению, любые попытки получить разрешение будут встречены саботажем. «Какое бы у них разрешение ни брали, они не разрешат. Они будут искать тысячи причин. Одно даже элементарно - они быстро местное население поднимут и поставят возле кладбища. Скажут: «Мы ничего не можем поделать, народ поднялся»», - считает местный житель.

Он утверждает, что подобные действия уже были предприняты, когда без предварительного уведомления хоронили Мусу Льянова. «Вот увидите - в ближайшее время, если кто-то захочет кого-то там похоронить, а желания появятся, потому что мы своих родных уже сколько хороним в Назрани - обязательно вы увидите, что они выкинут такой номер», - говорит мужчина.

Собеседник подчеркивает, что кладбище остается строго ингушским. «Там чисто ингушское кладбище. Даже из других фамилий никого не хоронят. Там есть пять фамилий: Льяновы, Боровы, Ахриевы, Хаматхановы, Цуровы - и все. Других фамилий нет», - отметил собеседник.

Он добавил, что в одном случае была похоронена женщина с другой фамилией - но это связано с браком. «Там есть могила одной женщины Зауровой. Написано фамилия - Заурова. Но она была снохой Боровых, фамилия у нее девичья осталась. Поэтому даже других ингушских фамилий там нет - никого не хоронят», - заключил мужчина.

Ранее согласований на захоронения не требовалось, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" ингушский общественный деятель из Северной Осетии на условиях анонимности.

«До сих пор согласование захоронений на территории Северной Осетии не требовалось. Межнациональный конфликт остается таким же, какой он есть - он как бы невидимый. Дискриминация по национальной принадлежности искусственно узаконивается разными постановлениями на основании искусственных, несуществующих причин. А с простыми людьми всегда можно поладить, договориться независимо от национальности. История с табличкой лишний раз подтвердила намерение местных властей», - заявил он.

Ингушские жители намерены добиваться права на захоронения

По словам местного жителя и ингушского общественного деятеля по имени Зелимхан, практика согласования захоронений в разных населенных пунктах Пригородного района неоднородна, в ряде сел никаких разрешений не требуется.

«В некоторых селах необязательно согласовывать - там хоронили и хоронят, например, в Ангуште, Тарском. В Октябрьском (ингушское название - Шолхи) тоже хоронят. Ингуши там не проживают после 1992 года, но карцинские, октябрьские привозят своих усопших, хоронят», - рассказал Зелимхан корреспонденту «Кавказского узла».

Он пояснил, что в поселке Карца нет официального кладбища для захоронения ингушей. «Ни раньше не было, ни сейчас нет. Там есть несколько похороненных в ходе осетино-ингушского конфликта - и все, небольшое место», - рассказал мужчина.

Собеседник перечислил другие села, где продолжают хоронить умерших ингушей: Донгорон (ингушское название - Цхьорой-Юрь), где «проживают люди ингушской национальности», а также Чермен (ингушское название - Мочкъий-Юрт), Яндиево (осетинское название - Дачное) и Куртат (ингушское название - Гадаборшево), где есть несколько кладбищ, использующихся ингушами.

В то же время село Ир (Джейрхой-Юрт), по его словам, стало исключением. После конфликта 1992 года туда никто из ингушей не вернулся. «Пытались вернуться, было несколько попыток. Они устали и перестали это делать, в отличие от жителей других сел - Ангушт (Тарское), Планаш (Карца), Гадаюоршево (Куртат), Яндиево (Дачное), Мочкъий-Юрт (Чермен), Цороево (Донгарон). Те усердно это делали, и у них получилось вернуться. А в село Ир, Октябрьское, Южное, Терек не вернулись», - объяснил он.

Что касается кладбища в селе Ир, мужчина отметил, что долгие годы ингуши там не хоронили своих умерших. «Был большой промежуток времени. И для жителей осетинской национальности, проживающих там, это стало неожиданностью <...> Это вызвало общественный резонанс среди осетинского населения», - напомнил он.

В сети была распространена видеосъемка погребения Мусы Льянова, сделанная сотрудниками Октябрьской больницы в феврале 2025 года. Голоса за кадром на протяжении всего обряда погребения высказывают дискриминационные, националистические высказывания в адрес лиц ингушской национальности, связываются с полицией и требуют пресечь попытку захоронения тела покойного на уровне главы района.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

По его словам, в ответ на возмущение местных жителей осетинской национальности администрация села Ир и Пригородного района пошли на уступки. «Они предприняли шаги для удовлетворения просьб осетин. Их внимание сосредоточено на том, чтобы впредь ингуши не смогли хоронить усопших на этом кладбище», - сказал он.

Мы поставили условия, чтобы они не препятствовали захоронению наших усопших на этих кладбищах

Общественный деятель подчеркнул, что жители ингушской национальности «с этим борются». Он напомнил, что власти даже «составили акт и попытались создать впечатление законности происходящего». «Они придумали какой-то акт, какие-то выводы сделали, поставили на уши всех руководителей. Сейчас они пытаются найти «золотую середину» между нами, администрацией Пригородного района и осетинским населением. Мы поставили условия, чтобы они не препятствовали захоронению наших усопших на этих кладбищах», - сказал местный житель.

По словам собеседника, власти ставят условия, которые он назвал абсурдными. «Там есть руководители, которые ставят условия, якобы захоронение возможно только с согласованием госорганов и с уведомлением за сутки. Представьте: надо заранее предположить, что ваш родственник скончается завтра или послезавтра, и сегодня уведомить: «Просим разрешить его захоронение». Это абсурд», - заявил он.

Он подчеркнул, что такие требования для ингушей неприемлемы. «У них человек умер, за ним ухаживают трое суток, ритуал откладывается. У нас не так - человек умер, нужно сразу хоронить. Мы уведомили их, что такие требования для нас неприемлемы», - рассказал собеседник.

Мужчина также сообщил, что в ближайшее время планируются попытки захоронений в тех селах, где это формально запрещено. «Если нам откажут - это уже будет факт», - отметил он.

В одной из ингушских общественных организаций корреспонденту «Кавказского узла» на условии анонимности рассказали, что обсуждают сложившуюся ситуацию с представителями государственных органов. «Мы обозначили ситуацию с ингушской стороны. Привели пример с Украиной, как они сносят все, связанное с Великой Отечественной войной - монументы, памятники. Похожая картина и здесь», - сказал представитель организации.

Он утверждает, что ингушская сторона пока удерживает людей от открытой информационной кампании в соцсетях. «Мы уговариваем наших не публиковать ничего в соцсетях, пока не будет итогов», - сказали в организации.

Осетинские жители не используют кладбище для захоронений

Местный житель осетинской национальности Сослан Гагиев в разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что знает об истории кладбища немного, но, по имеющейся у него информации, оно изначально расположено в неблагоприятном месте.

«Рядом жилые дома, канава, которая во время дождей разливается, и вода доходит до кладбища. Один из таких разливов был совсем недавно, в апреле. После этого местная администрация и решила закрыть кладбище, ссылаясь на санитарные нормы», - рассказал он.

Могу уверенно сказать - этого никто не запрещает

По словам Гагиева, этим кладбищем в основном пользуются ингуши, которые регулярно приезжают ухаживать за могилами. «Могу уверенно сказать - этого никто не запрещает», - подчеркнул местный житель.

Что касается осетинских захоронений, то, как отметил собеседник, осетины этим кладбищем давно не пользуются. «Мне сказали, что там есть могилы осетин, но я о них ничего не знаю - даже не знаю, следит ли кто-то за ними», - сказал собеседник.

Гагиев уточнил, что на протяжении долгого времени захоронения на кладбище не проводились. Однако за последние месяцы, по его словам, ингуши привозили туда усопших дважды. «Один раз в декабре, а потом в феврале, когда женщины сняли видео из окна больницы. Насколько я знаю, во втором случае администрацию никто не уведомил о захоронении», - заключил собеседник.

Политический журналист из Северной Осетии Руслан Тотров усомнился в наличии у местных властей села Ир какого-либо умысла, направленного на эскалацию межнационального конфликта.

«Мне кажется, надо быть слишком хорошего мнения об администрации села Ир для того, чтобы заподозрить их в хитроумных действиях, направленных на обострение межнациональных отношений», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Думаю, что мы имеем дело с обыкновенным административно-бюрократическим головотяпством

Он считает, что речь идет не о враждебных намерениях, а о банальной некомпетентности. «Думаю, что мы имеем дело с обыкновенным административно-бюрократическим головотяпством, которое, впрочем, ингуши ожидаемо восприняли как нападки на себя по тому самому национальному признаку и как попытку взлохматить ситуацию со стороны осетинских чиновников», - полагает спикер.

Журналист подчеркивает, что ничего экстраординарного не произошло - это, по его мнению, типичная ситуация для российских регионов. «Произошло ровным счетом то, что случается что в Осетии, что в Адыгее, что в Ханты-Мансийском округе ежедневно, если не ежечасно - в бюрократических структурах громоздких, неповоротливых, совершенно бесчеловечных по своей форме и сути. Ничего большего не случилось», - заявил журналист.

По словам Тотрова, проблема возникла во многом из-за разрыва в коммуникации и «трудностей перевода». «С одной стороны, целая часть народонаселения поспешила радостно обидеться, что их ущемляют, хотя, еще раз говорю, давайте не переоценивать интеллектуальные возможности в отдельно взятой администрации сельского поселения. А с другой стороны - классические российские чиновники. Не говорю осетинские, потому что они именно что российские чиновники. У осетинского чиновничества как такового каких-то особых признаков нет - это все плоть от плоти российское. Ну, они проявили себя во всей, собственно говоря, красе», - заключил Тотров.

Корреспонденту «Кавказского узла» не удалось взять оперативный комментарий в Международном общественное движение «Высший Совет Осетин» по поводу ситуации с запретом на захоронения после решения местной администрации. Представитель организации переадресовал вопросы о проводимой работе по установлению межнационального согласия в пострадавших от конфликта 1992 года районах к министерству по делам национальностей.

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