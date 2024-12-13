RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:59, 13 декабря 2024

Защита подсудимых по делу Джабиева сослалась на отсутствующие в деле материалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании в горсуде Цхинвала адвокаты обвиняемых заявили об отсутствии в материалах дела некоторых страниц и документов. По версии защиты, эти документы демонстрируют противоречия в показаниях потерпевших. 

Как информировал "Кавказский узел", на заседании 11 декабря горсуд Цхинвала отказал стороне обвинения в вызове медсестры скорой помощи, которая давала ранее показания по делу о смерти Инала Джабиева, и перешел к изучению материалов защиты.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

На заседании Цхинвальского горсуда 12 декабря адвокат Андрея Джиоева Альберт Мсоев сослался на записи камер наблюдения в Цхинвале, утверждая, что его подзащитный в день смерти Джабиева 28 августа 2020 года не находился на месте преступления. 

Среди доказательств, которые представил суду адвокат Мсоев, была также флешка с показаниями и видеозаписями свидетеля защиты Мераба Битиева, ныне умершего. Битиев заявлял, что около полудня 28 августа он встретил Джиоева на улице Розы Кочисовой в Цхинвале и несколько минут говорит с ним. Другие доказательства адвоката Мсоева суд не разрешил огласить ввиду несоответствия требованиям УПК, передает “Спутник-Осетия”. 

Адвокат Джиоева также заявил о противоречиях в показаниях потерпевших, зафиксированных отсутствующим в материалах дела протоколом судебного заседания 2022 года. Мсоев ходатайствовал об изучении этого протокола, но суд его ходатайство отклонил. 

Адвокат Карина Кочиева также намеревалась представить суду для исследования материалы дела, которые выявились отсутствующими в материалах - речь идет о страницах 149 и 150 из 11-го тома дела, где, среди прочего, должен был находиться рапорт о возбуждении уголовного дела, сообщило информационное агентство РЕС. 

Суд рассчитывает завершить исследование доказательств защиты на заседании 13 декабря, на следующую неделю запланированы прения сторон.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:16, 13 декабря 2024
Слюсарь рапортовал о пяти сбитых беспилотниках
15:30, 12 декабря 2024
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
14:09, 12 декабря 2024
Сбер открыл в Дагестане первый офис исламского финансирования
11:44, 12 декабря 2024
Историческое здание в Ереване возвращено государству
11:33, 12 декабря 2024
В деле о миллиардных хищениях в "Дагэнерго" появились новые подозреваемые
10:11, 12 декабря 2024
2
 Три беспилотника сбито в Северной Осетии
Все события дня
Новости
Цветы и свечи возле портрета Инала Джабиева. Скриншот https://www.instagram.com*/p/CKlMRR1rjtq/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12 декабря 2024, 06:34
Суд по делу Джабиева перешел к исследованию материалов защиты
04 декабря 2024, 04:55
Владикавказцы уличили "Высший совет осетин" в популизме
Похороны Инала Джабиева. Фото: https://osnova.news/n/11268/
03 декабря 2024, 12:30
Суд по делу Джабиева изучил показания об избиении силовиками потерпевших
Заправка автомобиля. Стоп-кадр видео https://vk.com/video-52931166_456239473
25 ноября 2024, 23:00
Рост цен на топливо обеспокоил жителей Южной Осетии
22 ноября 2024, 14:08
Стало известно о гибели на Украине бойца из Южной Осетии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:05, 3 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Стыр Ныхас, Высший совет или демократия как традиция.
Фото
15:31, 12 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Лучше быть бедным, но живым. Об инициативе депутата Тедеева
Фото
23:30, 11 ноября 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Устранит ли исторический прорыв электические обрывы
Все блоги
Справочник
Массовые протесты в Грузии. Ноябрь 2024 г. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Грузия: история и результаты протестов

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
11:42, 8 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Дорогое братство в деле.
Фото
12:57, 4 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Профилактика предновогодняя, пиротехническая
Фото
14:05, 3 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Стыр Ныхас, Высший совет или демократия как традиция.
Фото
15:31, 12 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Лучше быть бедным, но живым. Об инициативе депутата Тедеева
Фото
23:30, 11 ноября 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Устранит ли исторический прорыв электические обрывы
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Сотрудники правоохранительных органов. Фото: ЦОС ФСБ РФ
12 декабря 2024, 17:09
Число задержанных сотрудников "Дагэнерго" выросло до 19

Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси. 12 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
12 декабря 2024, 16:23
Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси

Михаил Филатов. Фото корреспондента "Кавказского узла"
12 декабря 2024, 13:56
Дело об оправдании терроризма заведено на Михаила Филатова

Офис "Дагэнерго". Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/
12 декабря 2024, 11:33
В деле о миллиардных хищениях в "Дагэнерго" появились новые подозреваемые

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше