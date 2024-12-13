Защита подсудимых по делу Джабиева сослалась на отсутствующие в деле материалы

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На заседании в горсуде Цхинвала адвокаты обвиняемых заявили об отсутствии в материалах дела некоторых страниц и документов. По версии защиты, эти документы демонстрируют противоречия в показаниях потерпевших.

Как информировал "Кавказский узел", на заседании 11 декабря горсуд Цхинвала отказал стороне обвинения в вызове медсестры скорой помощи, которая давала ранее показания по делу о смерти Инала Джабиева, и перешел к изучению материалов защиты.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

На заседании Цхинвальского горсуда 12 декабря адвокат Андрея Джиоева Альберт Мсоев сослался на записи камер наблюдения в Цхинвале, утверждая, что его подзащитный в день смерти Джабиева 28 августа 2020 года не находился на месте преступления.

Среди доказательств, которые представил суду адвокат Мсоев, была также флешка с показаниями и видеозаписями свидетеля защиты Мераба Битиева, ныне умершего. Битиев заявлял, что около полудня 28 августа он встретил Джиоева на улице Розы Кочисовой в Цхинвале и несколько минут говорит с ним. Другие доказательства адвоката Мсоева суд не разрешил огласить ввиду несоответствия требованиям УПК, передает “Спутник-Осетия”.

Адвокат Джиоева также заявил о противоречиях в показаниях потерпевших, зафиксированных отсутствующим в материалах дела протоколом судебного заседания 2022 года. Мсоев ходатайствовал об изучении этого протокола, но суд его ходатайство отклонил.

Адвокат Карина Кочиева также намеревалась представить суду для исследования материалы дела, которые выявились отсутствующими в материалах - речь идет о страницах 149 и 150 из 11-го тома дела, где, среди прочего, должен был находиться рапорт о возбуждении уголовного дела, сообщило информационное агентство РЕС.

Суд рассчитывает завершить исследование доказательств защиты на заседании 13 декабря, на следующую неделю запланированы прения сторон.

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