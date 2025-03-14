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04:10, 14 марта 2025

Свидетель обеспечила алиби обвиняемому по делу о смерти Джабиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В день смерти Инала Джабиева обвиняемый Сергей Козонов выполнял поручения своей матери и ездил из Цхинвала в село, заявила свидетельница защиты. 

Как писал "Кавказский узел", на заседании по делу о смерти Инала Джабиева 13 января Цхинвальский городской суд затребовал в Генпрокуратуре материалы экспертизы тела покойного и документы о задержании Герсана Кулумбегова. 16 января ведомство предоставило эти документы и судья объявила перерыв в процессе, чтобы защита могла изучить документы. Выяснилось, что в материалах отсутствует рапорт, который стал основанием для уголовного дела. Прокурор и вдова Джабиева уверены, что рапорт исчез на стадии ознакомления с материалами.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

На заседании по делу Джабиева в Цхинвальском городском суде 13 марта были допрошены два свидетеля защиты: мать подсудимого Заура Гогичаева Мадина Газзаева, и Майя Чибирова, - коллега матери другого подсудимого Сергея Козонова. Обе свидетельницы рассказывали о событиях 28 августа 2020 года, в день смерти Инала Джабиева. 

По словам Газзаевой, ее сын в первой половине дня приехал к ней с работы и пообедал с ней, а затем неожиданно уехал, получив звонок или сообщение. «После этого я узнала о случившемся из социальных сетей. Связаться с сыном по телефону мне не удалось», - цитирует слова свидетельницы информагентство РЕС. 

Чибирова, в свою очередь, рассказала, что встречала 28 августа 2020 года Сергея Козонова и разговаривала с ним - он привез свою мать на работу из села и доставил ее коллегам овощи. По словам свидетельницы, после этого Козонов по просьбе матери уехал молоть муку, которую мать поручила ему доставить обратно в село. Чибирова выразила уверенность, что Козонов в течение дня выполнил это поручение: позднее, когда он вернулся за матерью, его машина была испачкана мукой. 

После выступления свидетелей защита представила суду служебные характеристики подсудимых из органов внутренних дел, списки их наград и характеристики от соседей.

Защита обвиняемых также требовала оглашения очной ставки между потерпевшим Николаем Цховребовым и бывшим прокурором Цхинвала Артуром Джабиевым, который проходит в деле свидетелем, но суд отклонил это ходатайство, не усмотрев процессуальных оснований для этого действия.

Следующее заседание по делу назначено на 17 марта. На нем планируется допрос свидетеля защиты Соглары Козаевой и дальнейшее ознакомление с характеристиками обвиняемых, отмечает “Спутник Осетия”. 

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Автор: "Кавказский узел"

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