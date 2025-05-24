Адвокаты попросили оправдать трех подсудимых по делу о смерти Джабиева

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Следствие не привело доказательств вины Сергей Козонова, Андрея Джиоева и Джумбера Бибилова к смерти Инала Джабиева и применению силы к другим потерпевшим, заявили адвокаты в прениях, предложив суду признать их подзащитных невиновными.

Как писал "Кавказский узел", прокурор в ходе прений по делу о смерти Инала Джабиева запросил для семерых подсудимых реальные сроки от шести до девяти лет. Адвокат потерпевших назвала запрошенные прокурором сроки адекватными. По просьбе защиты был предоставлен перерыв на месяц для подготовки к прениям. Адвокат Джумбера Бибилова на заседании 22 мая назвал обвинения в адрес его подзащитного недоказанными, а также потребовал исключить из дела о смерти Инала Джабиева выводы всех судебно-медицинских экспертиз.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

В Цхинвальском городском суде в ходе прений по делу о смерти Инала Джабиева на заседании 23 мая выступила второй адвокат Джумбера Бибилова Алена Остаева. Она попросила оправдать своего подзащитного. "В ходе судебного следствия было установлено, что Бибилов даже не приближался и не контактировал ни с Николаем Цховребовым, ни с Иналом Джабиевым до того момента, как у последнего начались проблемы с сердцем и возникла суматоха. В здании криминальной милиции Джабиев и Цховребов находились лишь несколько часов, и инкриминируемая моему подзащитному статья фактически опровергнута", — привело ее слова ИА "Рес".

Джумбер Бибилов, выступая на заседании, заявил, что в ходе расследования всегда являлся в прокуратуру, когда его вызывали по данному делу, но затем его поместили в тюрьму. По его словам, следователи пытались допросить его без присутствия адвоката, заявив, что он "не нужен".

Бибилов отметил, что уголовное дело "неполно, отдельные листы отсутствуют, а его структура нарушена". "Мы видим лишь стопку бумаг, но не реальные подтверждения", -заявил он. По его словам, обвинение в том, что он отдавал приказы, ничем не подкреплено. "Из всех свидетелей ни один человек не подтвердил, что я давал поручение привести кого-либо в здание криминальной милиции", - приводятся его слова в публикации.

Адвокат Алан Баззаев, представляющий интересы Сергея Козонова и Андрея Джиоева, заявил в суде, что его клиенты обвиняются несправедливо.

"Следствием фактически не было доказано ни единой части обвинения в причастности к преступлению в отношении Сергея Козонова и Андрея Джиоева", - сказал он.

Баззаев попросил суд оправдать своих подзащитных, сообщила 23 мая "Сапа Цхинвал".

"Все нарушения, которые были совершены в отношении подозреваемых, то есть Джабиева и Цховребова, были совершены до их появления в криминальной милиции 27 августа. Судебно-медицинская экспертиза говорит, что травмы были нанесены до попадания туда (речь идет о третьей экспертизе, которая была проведена Департаментом здравоохранения Москвы, после того как две предыдущие экспертизы дали противоречивые результаты - прим. "Кавказского узла") . Эксперт говорит, они были нанесены минимум за 12 часов до смерти Джабиева. А причиной смерти называют сердечную недостаточность", - приводятся в публикации слова адвоката.

Он подчеркнул, что прокуратура отказалась от обвинений в нанесении тяжких телесных повреждений Николаю Цховребову и Иналу Джабиеву, которые изначально предъявляли Козонову, теперь он проходит только по статье о превышении должностных полномочий.

Судебное заседание продолжится в понедельник, 26 мая. Судья Оксана Кокоева попросила обеспечить явку второго адвоката Андрея Джиоева - Альберта Мсоева, говорится в публикации.

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