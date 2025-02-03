Сорваны сроки экспертизы по иску журналиста Бабалы

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Лингвистическая экспертиза по иску Хафиза Бабалы к провластному азербайджанскому изданию не проводится уже четыре месяца, из-за этого застопорилось рассмотрение дела о клевете, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2024 года суд в Баку назначил лингвистическую экспертизу по иску Хафиза Бабалы к провластному изданию Qafqazinfo.az. Экспертиза должна установить, есть ли клевета и оскорбления в публикации издания. Судебный процесс по делу о клевете приостановлен до получения результатов экспертизы.

Журналист-расследователь Хафиз Бабалы, арестованный по обвинению в контрабанде, потребовал опровержений от провластных изданий, которые заявили, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров. Не получив опровержений, Бабалы подал иски о клевете с требованием возмещения морального ущерба. 7 мая на заседании по иску Бабалы к сайту Qafqazinfo.az журналист назвал вымыслом публикацию издания о нем.

Рассмотрение иска Хафиза Бабалы к Qafqazinfo.az вот уже четыре месяца затягивается из-за отсутствия заключения лингвистической экспертизы, сообщил сегодня адвокат журналиста Расул Джафаров. "Согласно гражданско-процессуальному законодательству, после назначения судом лингвистической экспертизы она должна быть проведена в течение одного месяца, и к концу этого срока необходимо представление ее результатов", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Месяца было вполне достаточно для изучения и выдачи заключения

В исключительных случаях, если объем работы большой, Центр судебной экспертизы при Минюсте может запросить у суда еще время, представив специальное ходатайство, отметил Джафаров. "Но в случае с Хафизом Бабалы речь идет об экспертной оценке текста всего на полстраницы, и одного месяца было вполне достаточно для изучения и выдачи заключения. Однако нет ни результатов экспертизы, ни ходатайства о запросе дополнительного времени на экспертизу, ни решения об отказе в проведении экспертизы. Неделю назад я написал в суд заявление о просьбе обновить судебное производство и рассмотреть дело без проведения экспертизы. Но и на это заявление также нет реакции", - сказал адвокат.

По его словам, Бабалы намерен обратиться с жалобой в Судебно-правовой совет в связи с тем, что в судебном разбирательстве нарушены требования Гражданско-процессуального кодекса.

На вопрос, возможно ли проведение независимой экспертизы, адвокат ответил, что суды Азербайджана не назначают независимых лингвистических экспертиз и не принимают результатов таких экспертиз.

28 декабря 2023 года издание Qafqazinfo.az опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что привлеченный к уголовной ответственности по делу Abzas Media Хафиз Бабалы долгие годы "в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Этот же текст был опубликован на сайте газеты "Ики сахиль", а также озвучен на общенациональном частном телеканале ATV. Бабалы подал иски против этих СМИ. 30 апреля 2024 года суд не удовлетворил иск Бабалы к телеканалу ATV, а 13 мая Хатаинский райсуд Баку не удовлетворил иск Бабалы к газете "Ики сахиль".

Адвокат также сообщил, что в январе Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационные жалобы Бабалы на решения судов по аналогичным искам к телеканалу ATV и газете "Ики сахиль". "По этим делам мы уже можем обращаться в ЕСПЧ", - отметил Джафаров.

Судебное разбирательство необоснованно затягивается

Однако, подчеркнул он, ключевым для Бабалы является иск к Qafqazinfo.az. "ATV и газета "Ики сахиль" сбрасывали с себя ответственность, ссылаясь на то, что взяли материал из Qafqazinfo.az. В принципе, это также юридически не освобождает их от ответственности, ибо, согласно закону "О медиа", при републикации орган медиа освобождается от ответственности, если использовал в качестве источника материалы государственных или муниципальных органов, пресс-релизы партий или общественных организаций, или сообщений информагентств. ATV и газета "Ики Сахиль" представляли Qafqazinfo.az как информагентство, в то время как этот ресурс является порталом. Если Бабалы выиграет суд против Qafqazinfo.az, тогда другие СМИ также вынуждены будут удалить со своих ресурсов порочащие Бабалы материалы, и он будет вправе истребовать от них компенсации. Если исходить из норм закона, дело Бабалы против Qafqazinfo.az неминуемо выигрышно. К сожалению, судебное разбирательство необоснованно затягивается. Скоро уже будет год после подачи Бабалы иска. Судебные заседания откладывались под различными предлогами, а потом вообще “заморозили”, отправив дело на лингвистическую экспертизу", - сказал адвокат.

Представитель аппарата Наримановского райсуда Баку отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" причины затягивания рассмотрения дела, предположив, что "это связано с отсутствием результатов экспертизы". Получить комментарии в Центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Азербайджана не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Хафиз Бабалы – один из шести сотрудников интернет-издания Abzas Media, которые были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. В августе 2024 года всем им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. На судебном заседании 28 декабря был оглашен обвинительный акт, подсудимые отказались признать себя виновными.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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