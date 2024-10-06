Военнослужащий погиб в Армении

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Солдат Ваге Арутюнян найден мертвым с огнестрельным ранением, начато расследование, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября в одной из воинских частей Армении было найдено тело военнослужащего Эдгара Алексаняна с огнестрельным ранением. Ранее, 3 июля, стало известно о гибели от огнестрельного ранения военнослужащего-контрактника Саркиса Хачатряна.

Власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

Тело военнослужащего Ваге Арутюняна с огнестрельным ранением было найдено сегодня утром. Для выяснения обстоятельств его гибели начато расследование, сообщает со ссылкой на Минобороны "Новости-Армения".

"Министерство обороны выражает соболезнование и поддержку членам семьи военнослужащего", - цитирует сообщение ведомства издание.

Напомним, в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

В феврале 2020 года армянские правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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