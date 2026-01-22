×

22:56, 22 января 2026

Жители Сунжи пожаловались на невыполненные обещания властей о ликвидации свалки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центр управления регионом и власти Сунжи обещали ликвидировать стихийную свалку рядом с новостройками на улице Энгельса, но не сделали этого, заявили местные жители. Ранее ЦУР региона рапортовал, что коммунальные службы приступили к очистке территории. 

Мусор, который обещали убрать власти, до сих пор остается рядом с новостройками на окраине улицы Энгельса, заявили жители Сунжи. 

Видео местного жителя опубликовал Telegram-канал "Фортанга", насчитывающий более 12 тысяч подписчиков. К 21.30 видео набрало более полутора тысяч просмотров.

Кадр незаконная свалка в Сунже. Фото: Фортанга / Telegram-каналИз ролика, снятого местным жителем 22 января, видно, что проблема до сих не устранена. Жители считают, что власти их обманули, и призывают наказать тех, кто выбрасывает мусор на территории. "Нормально, мусор не убрали. Как лежал, так и лежит. Ужасная вонь, и скоту негде пастись. Наверное, думали, что снегом засыплет и не будет видно", - говорит местный житель на видео.

В середине января жители Сунжи уже жаловались на эту же стихийную свалку. Значительные участки земли были покрыты строительными и бытовыми отходами. "Раньше тут росли плодовые деревья, виноград. Те, кто эту грязь натворил, просто нелюди. У вас нет ни совести, ни религии, ни элементарного понятия чести", - возмущался тогда автор видео.

В ЦУР тогда сообщали, что в 2025 году власти уже убирали территорию и ограничили въезд, после чего "мусор начали сбрасывать на проезжую часть, создавая угрозу для дорожного движения".

"Для ликвидации новой стихийной свалки по поручению главы администрации города Аслана Умарова коммунальные службы приступили к незамедлительной очистке территории. Собственникам направлены уведомления о необходимости соблюдать закон", - поясняли в ЦУР 14 января.

В Ингушетии в последние годы остро стоит вопрос вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) и свалок. В августе 2025 года конкурс на отбор регионального оператора по вывозу ТКО в РИ не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, уточняет Telegram-канал.

В конце августа 2025 года министр имущественных и земельных отношений Ингушетии Мурад Вышегуров и "Чистый мир" были оштрафованы за незаконное размещение отходов на закрытой свалке, сообщало РБК со ссылкой на прокуратуру Карабулака. 

Автор: "Кавказский узел"

