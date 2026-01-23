Жители Сунжи добились от чиновников ликвидации свалки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Сунжи и ЦУР Ингушетии отреагировали на жалобы жителей Сунжи, которые напомнили властям о невыполненом обещании ликвидировать свалку.

Как писал "Кавказский узел", 22 января житель Сунжи записал видеоролик, в котором пожаловался на стихийную свалку. Власти Сунжи обещали ликвидировать стихийную свалку рядом с новостройками на улице Энгельса, но не сделали этого, заявили местные жители.

О начале работ по ликвидации свалки, на которую жаловались местные жители, проинформировал замглавы города Сунжи Халид Беков в Telegram-канале администрации города. Замглавы города заявил, что свалка будет ликвидирована "в течение нескольких дней".

"Мы активно подключили здесь технику, идет расчистка. Работы были затруднены на предшествующей неделе в связи с неблагоприятными погодными условиями", - сообщил он.

В ЦУР добавили, что "проблема не считается закрытой до её полного и фактического устранения".

"Администрация сообщила, что работы будут завершены в течение нескольких дней. Для вывоза и размещения отходов предусмотрен специализированный полигон. Сброс мусора в неустановленных местах является нарушением законодательства, к нарушителям будут применяться штрафные санкции", - сообщило ведомство.

В Ингушетии в последние годы остро стоит вопрос вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) и свалок. В августе 2025 года конкурс на отбор регионального оператора по вывозу ТКО в РИ не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, уточняет Telegram-канал.

В конце августа 2025 года министр имущественных и земельных отношений Ингушетии Мурад Вышегуров и "Чистый мир" были оштрафованы за незаконное размещение отходов на закрытой свалке, сообщало РБК со ссылкой на прокуратуру Карабулака.