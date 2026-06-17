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13:08, 17 июня 2026

ФСБ рапортовала о предотвращении терактов в Адыгее и на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подозреваемые планировали теракты в отношении военных, а также на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса Адыгеи и Краснодарского края, считают в ФСБ.

По версии следствия, подозреваемые действовали по указанию кураторов с Украины от которых получали инструкции. По словам одного из задержанных, он должен был подорвать автомобиль военного. Силовики его поймали в момент вскрытия тайника.

Всего задержано трое подозреваемых – в Адыгее, Краснодарском крае и Тюменской области. "Злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС России, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ФСБ.

У подозреваемых изъята взрывчатка и самодельные зажигательные устройства. Силовики возбудили дела о подготовке к теракту и незаконном хранении взрывчатки. Задержанных также хотят привлечь по статье о госизмене, сказано в сообщении.

Комментариев от задержанных или их представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 25 февраля ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на военном аэродроме на Кубани. По версии силовиков, задержанный собирался поджечь самолет по заданию украинских спецслужб на военном аэродроме в Краснодарском крае.

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Автор: "Кавказский узел"

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