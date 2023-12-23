Два бойца из Адыгеи погибли в военной операции на Украине

23 декабря 2023, 23:41

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Евгений Тулакшин и Максим Дзябко погибли в зоне боевых действий на Украине, сообщили власти двух муниципалитетов. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель как минимум 44 военных из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что власти Шовгеновского района сообщили о гибели Александра Кутового и Артема Пономаренко, общее число военных из Адыгеи, погибших в зоне СВО, достигло 42.

Житель хутора Тихонов Евгений Тулакшин погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Дукмасовского сельского поселения Шовгеновского района в своем Telegram-канале. В сообщении говорится, что он отправился в зону военных действий добровольно, погиб 5 ноября. Ему был 41 год.

Администрация Адыгейска сообщила о гибели в зоне СВО Максима Дзябко. Он родом из Норильска, но в 2017 году вместе с матерью переехал в Адыгейск. После начала специальной военной операции заключил контракт. Максим погиб 6 ноября, ему было 26 лет, у его остались жена и дочь, указано в сообщении в Telegram-канале мэрии от 11 декабря.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 44 военных из Адыгеи. Всего власти и силовики на 23.40 мск 23 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3132 силовиков с юга России, в том числе 1533 – в СКФО и 1599 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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