Два уроженца Адыгеи убиты на Украине

22 декабря 2023, 05:52

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Чиновники администрации Шовгеновского района подтвердили гибель на Украине двух местных жителей, Александра Кутового и Артема Пономаренко. С начала военной операции на Украине, согласно официальным данным, были убиты не менее 42 военных из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 21 декабря представители властей официально подтвердили гибель в ходе военных действий на Украине как минимум 3106 бойцов из регионов юга России, в том числе 1525 - из СКФО и 1581 - из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Имена двух погибших на Украине жителей Шовгеновского района Адыгеи местная администрация назвала в отчете о "благотворительном концерте в поддержку бойцов СВО".

По информации чиновников, в ходе этого мероприятия "было собрано более 70 тысяч рублей". На эти деньги планируется купить "все необходимое для службы" военным из Адыгеи.

"Вспомнили имена наших земляков, погибших во имя светлого будущего нашей державы - Александра Кутового и Артема Пономаренко, почтили их память минутой молчания", - говорится в публикации официального Telegram-канала районной администрации.

Оба упомянутых в сообщении бойца были убиты еще в 2022 году. Кутовой - уроженец хутора Дукмасов, на фронт отправился в качестве добровольца, на момент гибели в июле прошлого года ему было 45 лет, он имел троих детей, следует из сообщения в Telegram-канале администрации Дукмасовскоего сельского поселения.

Информация о гибели 21-летнего Артема Пономаренко появилась в декабре 2022 года в неофициальном сообществе земляков "Майкоп-Адыгея" в соцсети "Одноклассники".

Из этой публикации следует, что Пономаренко родился в хуторе Хапачев Шовгеновского района, контракт заключил после окончания срочной службы. Он получил орден Мужества посмертно, награду передали его родным.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 42 жителей Адыгеи. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 5.30 мск 22 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3117 бойцов с юга России, в том числе 1527 - из СКФО и 1590 - из ЮФО.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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