Альпинисты предложили назвать вершину горы в Чечне пиком Кадырова

30 августа 2019, 13:12

Группа альпинистов установила 29 августа флаги на пике высочайшей горы в Чечне, предложив назвать его в честь Ахмата Кадырова. Эта инициатива продолжила тенденцию "ахматизации" Чечни, констатировали жители республики.

Инструкторская группа Российского университета спецназа совершила восхождение на самую высокую гору Чечни Тебулосмта, высота которой 4492 метра. Группа из пяти человек, которую возглавил помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов, посвятила восхождение 68-й годовщине со дня рождения Ахмата Кадырова, сообщила 29 августа пресс-служба главы и правительства Чечни.

Альпинисты установили на вершине горы флаги России и Чечни, а также памятный знак, на гранях которого выгравированы суры из Корана, высказывание Ахмата-Хаджи Кадырова, имена покорителей горы, а также изображения государственных гербов Российской Федерации и Чеченской Республики.

"После завершения восхождения группа намерена выступить с инициативой переименовать вершину Тебулосмта и назвать ее Ахмат-Лам в честь Ахмата-Хаджи Кадырова", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы и правительства республики.

Перед восхождением на гору, расположенную в Итум-Калинском районе на границе с Грузией, были подняты архивы, чтобы удостовериться в том, что эта гора до сих пор оставалась непокоренной, отмечается в телерепортаже, опубликованном 29 августа на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный".

"Весь наш инструкторский состав университета спецназа, вся наша Федерация альпинизма Чеченской Республики очень просит, чтобы эту непокоренную гору мы назвали Ахмат-лам (гора Ахмата). Чтобы мы назвали ее в честь нашего первого президента, Героя России Ахмата-хаджи Кадырова", - сказал в телерепортаже Даниил Мартынов. Он отметил, что участники восхождения «как первопроходцы» имеют «моральное право» попросить Рамзана Кадырова о том, чтобы эта гора «носила название этого величайшего человека».

Участник восхождения на Тебулосмта, инструктор горной подготовки Российского университета спецназа Имран Кадыров в телесюжете одобрил идею наименования пика горы. "Это гордость, что гора будет называться Ахмат-лам, нашим именем, именем нашего первого падишаха (руководителя)… Это честь для меня, что я поднялся туда (на гору), и что она будет названа его (Ахмата Кадырова) именем", - сказал на чеченском языке спецназовец, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Речь идет о присвоении имени пику горы, уточнили авторы телесюжета.

Местные жители сочли вопрос о названии пика горы решенным

Идея назвать вершину горы именем Ахмата Кадырова одобрена руководством Чечни, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" представители местных общественных организаций.

"Мартынов во вчерашнем репортаже высказал предложение от имени своей группы инструкторов переименовать гору, а вот его подчиненный говорил об этом как о свершившемся факте. Мол, я рад, что участвовал в восхождении, и что гора будет называться Ахмат-лам. Мне этот момент бросился в глаза. Получается, вопрос уже решен, остаются формальности", - высказал свою точку зрения местный активист Исраил.

"Нисколько не сомневаюсь в том, что это предложение не останется без внимания и будет принято руководством. Раз улицы, мечети, школы, спорткомплексы, спортклубы, населенные пункт у нас называют и переименовывают в его (Ахмата Кадырова) честь, почему бы и гору не назвать? Это вполне укладывается в проводимую властями политику «ахматизации» всего и вся", - согласился сотрудник НПО Лечи.

Речь идет не о переименовании всей горы, а лишь о присвоении имени Ахмата Кадырова пику, на который поднялись спецназовцы, обратила внимание историк по образованию Роза. "Тебулосмта - это больше грузинское название, гора находится на границе с Грузией. Местные называют ее еще Тулой-лам. Есть легенда, что название горы происходит от старинных чеченских имен Тебул и Мата. Бедный пастух Тебул влюбился в дочь богача Мату, но ее отец был против, и влюбленные убежали на высокую гору. Было преследование, и Тебул бросился в пропасть, а Мата последовала за любимым. И эту безымянную гору назвали потом Тебул-Мата, а со временем это трансформировалось в Тембулосмта", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Идея назвать вершину горы продолжила тренд "ахматизации" Чечни

Напомним, что культ Ахмата Кадырова в Чечне начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, а также мечеть в столице Чечни. В честь Ахмата Кадырова назван целый ряд спортивных клубов в республике. В Чечне также действует бойцовский клуб "Ахмат". 18 апреля страйкбольный клуб "Грозный", действующий с 2015 года, был переименован в "Ахмат", а в июне 2017 года был переименован в "Ахмат" футбольный клуб "Терек".

26 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил переименование родного села Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в Ахмат-Юрт. Односельчане Рамзана Кадырова рассказали ранее, что давно хотели переименовать село в Ахмат-Юрт. Однако некоторые жители республики и пользователи соцсетей назвали эти заявления демонстративными.

31 мая в селении Знаменском Надтеречного района Чечни открылся новый микрорайон для переселенцев из оползневых зон. Микрорайон также назвали в честь Ахмата Кадырова. Рамзан Кадыров пытается связать все хорошее в Чечне с именем отца, сказал тогда представитель "Ассамблеи народов Кавказа" в международных организациях Европы Насир Булуев.

Власти Чечни положили в основу своей идеологии "особую роль" Ахмата Кадырова, и переименования в его честь родственны советской традиции наименования городов, сел и улиц в честь вождей, обратил ранее внимание старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Его (Ахмата Кадырова) фигура видится как личность национального героя, отца-основателя современной Чечни, поэтому уделяется большое внимание тому, как роль этой личности подчеркнуть. [В советские годы] часть таких переименований происходила после смерти вождей и руководителей, как например, в честь Ленина или Брежнева, а некоторые переименования делались еще при жизни вождя, как в случае Сталина", - рассказал "Кавказскому узлу" востоковед.

Культ личности исторически не свойствен чеченскому менталитету, указал руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев. "У чеченцев не было царей и королей, никто не превозносил правителя за то, что он правитель, и не было культа их личностей. Героями становились те, кто мог погибнуть за свою идею", - рассказал в июне 2019 года Ахмед Гисаев "Кавказскому узлу".

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Ахмата Кадырова и Рамзана Кадырова.