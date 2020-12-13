Пользователи соцсети поспорили об идее переименовать районы Грозного

13 декабря 2020, 15:47

В Грозном начат опрос горожан об их согласии на переименование всех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. Часть пользователей Instagram одобрили эту идею, их оппоненты предложили лучше обратить внимание на реальные проблемы жителей.

Как писал "Кавказский узел", 26 января жители грозненского поселка, названного именем советского революционера Николая Гикало, предложили главе Чечни переименовать его в честь убитого боевиками главы поселковой администрации Джамлейла Элиханова. 29 января Рамзан Кадыров посетил поселок Гикало и пообещал местным жителям переименовать его.

Жители поселка предложили переименовать его, так как не испытывают симпатии к революционеру Николаю Гикало, а желание прославить имя своего земляка характерно для жителей Чечни, объяснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Местные жители отметили, что Джамлейл Элиханов, именем которого они хотят назвать поселок, пользовался уважением среди сельчан.

О том, что в Грозном начат опрос о переименовании внутригородских поселков и районов, администрация города сообщила 10 декабря. "Горожанам предложат заполнить опросные листы, в которых они должны выбрать один из предложенных вариантов ответов, либо указать свой вариант. Опрос продлится до 25 декабря 2020 года. По каждому из нижеперечисленных поселков и районов будет отдельный опросный лист", - говорится в публикации на сайте мэрии.

В опросе примут участие не менее половины зарегистрированных в Грозном людей, обладающих избирательным правом. "Его итоги подведут на заседании комиссии по организации опроса населения столицы в течение одного рабочего дня", - сообщила пресс-служба администрации.

Как следует из публикации, речь идет о переименовании восьми внутригородских поселков: Соленая балка - на «Дарбан-Хи», "30 участок" на «Суьйр-Корт», Гикало на «Джамлайла Элиханова», Пригородное на «Шейха Изнаура Несерхоева», Родина на «Исаева Хусейна Абубакаровича», "3-й совхоз" на «Арсанова Дени-Шейха», Мичурина на «Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева» и "г-к Иванова" на «Дадин Айбики».

В Грозном уже есть улицы, названные в честь тех, кто воевал с Россией в годы Кавказской войны: соратника имама Шамиля Ташу-хаджи Саясановского, Байсангура Беноевского и Дадин Айбики - девушки, погибшей при защите села Дади-Юрт.

Также мэрия заинтересовалась мнением горожан об идее объединить поселки Бароновка и Башировка и присвоить новому поселку название «Кишиевых», следует из публикации.

Кроме того, предполагается переименование всех четырех районов Грозного: Ленинский район предложено переименовать в Ахматовский, Октябрьский – в Байсангуровский, Заводской – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский – в Висаитовский, сообщили власти города.

Изображения национальных героев, в том числе полководца Байсангура Беноевского и первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура в ноябре были размещены на стенах детского игрового центра в Курчалое после того, как Рамзан Кадыров поручил убрать со стен изображения персонажей американских фильмов и комиксов и заменить их "фотографиями наших настоящих героев".

Сообщение о начатом опросе, опубликованное вечером 12 декабря на странице ИА "Грозный-информ" в Instagram, проиллюстрировано видеороликом, на котором 11 человек, представленные как жители Грозного, в ответах на вопросы тележурналиста агентства одобрительно отзываются об идее переименовать Ленинский и Октябрьский районы в Ахматовский и Байсангуровский соответственно.

В телесюжете показаны люди разного возраста, от подростков до пожилых людей. "Район Октябрьский – это когда-то, конечно, было актуально, в советское время, но, конечно, Байсангур – это знамя доблести, чести, выдержки. Его бы пример сейчас каждому из нас – мы бы еще лучше жили", - сказал, в частности, один из опрошенных, немолодой мужчина.

К 15.45 мск публикация набрала 19 тысяч просмотров, под ней размещено 166 комментариев. Их авторы разделились на два примерно равных лагеря, часть пользователей одобрили идею переименования.

"Это все наши герои!!!! Правильно делают. Я за то, чтобы в нашей республике чтили Память наших героев", - написала, в частности, luiza_master_95. "Очень хорошая идея. В начале трудно будет привыкнуть, но привыкнем потихоньку", - высказал мнение stroybaza_ram.

Часть пользователей высказалась против переименования. "Создайте больше рабочих мест, улицы, районы в покое оставьте", - написал, в частности, dusna8995. "Оставить как есть и заняться чем нибудь полезным", - предложил чиновникам __ff__gg__ff.

Некоторые пользователи высмеяли авторов телесюжета. "Ну кто бы там осмелился сказать нет?? Просто нет, мы против, такого слова даже нет", - написал akulov.georgii. "Будто все эти люди об этом только и мечтали! А что вообще не было человека который сказал нет?" – задалась вопросом seda_m19.

Напомним, в октябре 2019 года в Грозном объединили два участка Октябрьского района, образовав новый поселок. Депутаты гордумы единогласно проголосовали за то, чтобы назвать этот поселок Орцин-Мохк - именем генерала Орцу (Арцу) Чермоева, участника Кавказской войны на стороне царской России. Местные жители раскритиковали это решение, указав, что Чермоев участвовал в подавлении народных восстаний и не является героем для чеченцев.

Многие названия в Чечне связаны с культом президента Чечни Ахмата Кадырова, который начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном и родное село Рамзана Кадырова в Курчалоевском районе - Ахмат-Юрт. Кроме того, в честь Ахмата Кадырова назван главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики - в частности, футбольный клуб "Терек".

29 августа 2019 года группа альпинистов установила флаги на пике высочайшей горы в Чечне, предложив назвать его в честь Ахмата Кадырова. В тот же день министр МВД России распорядился назвать именем первого президента Чечни грозненское суворовское училище.

14 лет руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ: руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".