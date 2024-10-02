Переименование Наурской возмутило пользователей соцсети

02 октября 2024, 23:57

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Станица Наурская получила название город Невре, сообщили местные власти. В Чечне пытаются убрать упоминания о терских казаках, предположили пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", жители не обязаны менять документы при переименовании городов или поселков, главное, чтобы регистрация по месту жительства была правильной, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы, комментируя смену топонимов в Чечне.

Совет депутатов Наурского муниципального района принял решение об одобрении предложение о переименовании города Наурская в город Невре, следует из документа, опубликованного на сайте районной администрации. Документ вступает в силу со дн официального опубликования, указано в нем.

Пользователи сети, комментируя это решение. указали, что изначально станица была казачьей.

"Шелковской, Наурский, Надтеречный районы - это казачьи станицы", - прокомментировал новость в одном из сообществ в соцсети "ВКонтакте" Сергей Миляков.

"Тоже самое ждёт и станицу Шелковская (соседний район). Задача - уничтожить даже упоминание о казачьих станицах", предположил Олег Бойко.

"Интересно, а город Грозный? Эта же была крепость Грозная и построили её тоже казаки! Что, тоже переименуют?", - поинтересовался Вадим Беляковский.

Об основании станицы Наурская писал в своей книге "Два века Терского казачества" историк, генерал от кавалерии Василий Потто. "Весной 1770 года прибыли 517 семей Волжского войска, которые поселились в одну линию по левому берегу Терека пятью станицами между Гребенским войском и крепостью Моздоком на протяжении 80 верст. Это были станицы: Галюгаевская, Ищерская, Наурская, Мекенская и Калиновская. <...> Это новое поселение сохранило внутренний уклад и общественное управление своей метрополии Волжского казачьего войска и образовало из себя самостоятельную казачью часть–Моздокский полк, во главе которого был поставлен вместо атамана полковой командир полковник Савельев", - писал он в книге.

"Кавказский узел" писал, что власти Чечни уже несколько лет проводят кампанию по смене топонимов. Так, 10 декабря 2020 года в Грозном был начат опрос горожан об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. 29 декабря 2020 года глава Чечни сообщил, что в голосовании о переименовании районов Грозного приняли участие 69,68% избирателей, они поддержали предложение о переименовании районов города и населенных пунктов. Так, переименование Ленинского района в Ахматовский, в честь отца Рамзана Кадырова, поддержали 98,07% опрошенных. По итогам опроса грозненский поселок Гикало назван именем Жамалайли Элиханова, Пригородное – именем Шейха Изнаура Несерхоева, поселок Родина – именем Хусейна Исаева, Третий совхоз переименовали в поселок имени Шейха Дени Арсанова, поселок Мичурина - имени Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, Солёная балка – Дарбан-Хи, 30-й участок – Суьйр-Корт, городок Иванова – поселком имени Дадин Айбики.

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