Парламент Чечни внес в Госдуму законопроекты о переименовании трех городов

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Законопроекты о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская опубликованы в электронной базе документов Госдумы. Парламент Чечни, внесший законопроекты, заверил, что идею переименования поддержало большинство жителей.

Как писал "Кавказский узел", переименование станицы Наурская в город Невре произошло 2 октября 2024 года, когда это решение принял совет депутатов Наурского муниципального района. Такое переименование наносит урон духовному наследию казаков, заявили аналитики. Законопроекты парламента Чечни о переименовании городов Наурская, Шелковское и Серноводское, которые получили статус городов в 2024 году" одобрены правительственной комиссией.

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму три законопроекта о переименовании населенных пунктов Серноводское, Шелковская и Наурская. Тексты документов размещены в думской электронной базе.

Город Серноводское предлагают переименовать в Серноводск, город Наурская назовут Невре, а Шелковская получит название Терек.

Чеченские парламентарии сослались на федеральный закон о наименованиях географических объектов, а также опросы, проведенные среди жителей населенных пунктов, обосновав, тем самым, свою инициативу, сообщила телекомпания "Вайнах".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что населённый пункт Шелковская «никак не связан ни с производством, ни с реализацией шелковой продукции, следовательно, наименование населенного пункта не выполняет в действительности свою функцию». Наименование «город Терек» выбрано из-за того, что он находится на левом берегу одноимённой реки.

Топоним «Наур», от которого произошло наименование «Наурская», с монгольского и татарского языков переводится на русский язык как небольшое болото, болотистое место, озеро, говорится в пояснительной записке к другому законопроекту.

"Учитывая, что данный населенный пункт укрупнен за счет присоединения еще двух населенных пунктов и преобразован в город с перспективой дальнейшей урбанизации, действующее наименование «Наурская», означающее болотистая местность, по смысловой нагрузке не сочетается с населенным пунктом городского типа. Поскольку имеется основание для переименования данного географического объекта, предлагается переименовать его в город Невре. Наименование «Невре» в переводе с чеченского языка на русский означает «север», что отражает наиболее характерные признаки данного географического объекта, который расположен в северной части Чеченской Республики», - говорится в пояснительной записке к другому законопроекту.

Решение переименовать Серноводское в Серноводск обосновано соображениями о сочетании имени города с названием курорта Серноводск-Кавказский, расположенного на его территории.

Также в законопроектах поясняется, что в Шелковской за изменение названия выступили 75,63%, в Наурской - 61,45% жителей.

Переименование трех городов стало продолжением кампании по смене топонимов

Атаман Кавказского линейного войска Сергей Попов рассказывал "Кавказскому узлу", что совет стариков Терского казачьего войска и Линейного войска, Национальный совет казаков выступили с заявлениями по поводу переименования станицы Наурской. "И просили это заявление считать обращением в Генпрокуратуру", - сказал он.

По его мнению, решение о смене названия Наурской оформляет завершающую стадию вытеснения казачьего и русского народов из Чечни. "Происходит полная моноэтнизация республики, а это негативно скажется на отношении к чеченским землячествам в русских и казачьих регионах России", – считает Попов.

Кампания по смене топонимов в Чечне продолжается уже несколько лет. Так, 10 декабря 2020 года власти организовали в Грозном опрос горожан об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. 29 декабря 2020 года глава Чечни сообщил, что в голосовании приняли участие 69,68% избирателей и они поддержали предложение о переименовании - в частности, переименование Ленинского района в Ахматовский в честь отца Рамзана Кадырова поддержали 98,07% опрошенных.

По итогам опроса грозненский поселок Гикало назван именем Жамалайли Элиханова, Пригородное – именем Шейха Изнаура Несерхоева, поселок Родина – именем Хусейна Исаева, Третий совхоз переименовали в поселок имени Шейха Дени Арсанова, поселок Мичурина – имени Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, Солёная балка – Дарбан-Хи, 30-й участок – Суьйр-Корт, городок Иванова – поселком имени Дадин Айбики.