Переименование городов подчеркнуло изменение этнического состава населения севера Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Наурском и Шелковском районах, где расположены три города, которые власти Чечни предложили переименовать, населены в основном этническими чеченцами. Таким образом, смена названий основанных казаками поселений отвечает изменившимся этническим реалиям.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев представил законопроекты о переименовании трех чеченских городов, депутаты одобрили их в первом чтении. В июне парламент Чечни внес в Госдуму три законопроекта о переименовании населенных пунктов. Город Серноводское предложено переименовать в Серноводск, город Наурская - в Невре, а Шелковскую - в Терек. Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти после того, как из республики выдавили русскоязычное население. Депутат Анжелика Глазкова указала, что переименование в глубоко дотационной Чечне будет проводиться за счет российских налогоплательщиков. Переименование казачьих станиц в Чечне является дерусификацией топонимов внутри страны, заявила "Русская община".

Законопроект о переименовании Наурской в Невре указывает, что новое название, - "север" в переводе с чеченского, - отражает "наиболее характерные признаки" географического объекта. Город Шелковская на левом берегу Терека власти Чечни решили переименовать в честь реки - в Терек. Решение переименовать Серноводское в Серноводск обосновано соображениями о сочетании имени города с названием курорта Серноводск-Кавказский, расположенного на его территории.

Старший научный сотрудник Института географии РАН, профессор Алексей Гуня назвал «достаточно тонкой» грань между законным правом региона на возвращение исторических топонимов и «стиранием исторической памяти».

«Здесь нужно учесть интересы разных акторов, в первую очередь государства, которое в настоящий момент обладает монополией на переименование, на топонимику, на формирование памяти. Так что однозначно это был вопрос, инициированный сверху», - сказал он.

Русскоязычные жители Шелковской и Наурской заявили, что использование чеченских топонимов в названиях населенных пунктов - это их желание, и призвали не вмешиваться в их дела. Власти Чечни использовали жителей, чтобы возразить депутату Шаманову, указали пользователи Telegram.

По словам профессора, территория левого берега Терека имеет богатую историю и в ней несколько исторических пластов. «Период, когда там господствовали степные народы, потом поселились уже казаки с их постоянными селениями, и последние десятилетия, когда заселились чеченцы. Но надо понимать, что есть различия между историческим ареалом расселения чеченцев и административно территориальным образованием Чечня», - отметил Гуня.

Он полагает, что особого статуса у Чечни нет в формальном отношении. «Но есть особый публичный вес, который очень сложно измерить формальными правовыми подходами, из-за которого в Российской Федерации к Чечне больше прислушаются, нежели чем к другим регионам», - указал Гуня

Он сообщил, что в настоящее время большинство населения в переименованных населенных пунктах — чеченцы. «Поэтому нужно принимать объективное условие, (каковым) является преобладающее количество чеченского населения», - указал Гуня.

На левобережье Терека в момент основания станицы Наурская чеченцы не жили, подчеркнул ранее атаман Кавказского линейного войска Сергей Попов. Атаман напомнил, что казаки наряду с чеченцами тоже находятся в списке репрессированных народов. "Это неправильно, если один репрессированный народ репрессирует другой", - отметил он.

Гуня не согласился этим тезисом о репрессиях. «Речь идёт о государственной политике на региональном уровне. Мы можем говорить о ее целесообразности, но объективно народы в данном случае не задействованы. Их, наверное, и не спрашивали», - подытожил Гуня.

Переименования в географии «есть и будут», отметил заведующий Центром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Владимир Бобровников. «Можно вспомнить Францию времен революции 1789 года, при которой были переименованы Лион и другие мятежные контрреволюционные города. Или СССР с Ленинградом и многократно переименованным Царицыным», - отметил ученый.

Историк Зураб Гаджиев сообщил, что русское казачье население в Шелковской жило на постоянной основе с начала XVIII века. "Станица существовала с 1711 года. Сюда были поселены гребенские казаки из Терского городка (располагался на территории нынешнего Дагестана), они отличались от прочих тем, что были старообрядцами. Есть приказ Петра I, в котором он этим старообрядцам даровал амнистию. А само название станицы образовано от Шелкового завода, который основал армянский купец по распоряжению царских властей. Это было одно из немногих мест в тогдашней Российской империи, где произрастало тутовое дерево (шелковица) и можно было производить шёлк из собственного сырья. Также поселены были грузины, которые занимались земледелием и разводили виноградники. Сами казаки земледелием почти не занимались. Они пасли скот и ловили рыбу в свободное от военной службы время», - рассказал Гаджиев.

«Территория на левобережье Терека в военном отношении контролировалась Московским великим княжеством, а затем Российской империей ещё со времен Бориса Годунова и досталась «по наследству» от Золотой Орды, которая ранее многие века владела ею, указал историк. Ещё ранее там была Хазария, в частности, есть Шелковское городище, которое раскапывал историк Лев Гумилев», - отметил Гаджиев.

«В северной части Шелковского района кочевали ногайцы, но они появились здесь в 16 веке, пришли из-за Волги. С Волги же были переселены и казаки в Наурскую. Но это было позже, в 1770-х годах. Переселили их для укрепления границы по распоряжению Екатерины II накануне восстания Пугачева. Кстати, это стало одной из предпосылок этого восстания. Большая часть калмыков покинула Поволжье и ушла на восток из Российской империи. Уральские же казаки, оставшись одни, восстали. Между казаками и калмыками были напряженные отношения, чем пользовалось царское правительство: они не могли договориться и не могли одновременно восстать. Кстати, Пугачев останавливался на Тереке перед восстанием», - пояснил Гаджиев.

Он также отметил, что чеченское население появилось в этих районах только с 1957 года. «Шелковской район с 1922 по 1938 годы был в составе Дагестанской АССР. Наурский район - в составе Ставропольского края. После депортации вайнахов была создана Грозненская область, и уже к ней были присоединены эти два района. А потом они стали частью Чечено-Ингушской АССР. Чеченцы стали заселяться там, в том числе потому, что в первые годы после возвращения им закрыли въезд в горные районы - Шаройский, Итумкалинский, Джайрахский. У советской власти была такая иллюзорная идея, что если (в Шелковской и Наурский районы) подселить чеченцев и ингушей, то они среди русских постепенно ассимилируются. Но сейчас в этих местах большинство населения стало чеченским, поскольку в 1990 годах был большой отток населения». - сказал Гаджиев.

Он отметил, что казаки также пострадали по окончании Гражданской войны. "Но массово были выселены только сунженские казаки, жившие по линии Самашки-Серноводская. Остальных хоть и расказачивали, но большинство осталось на местах своего обитания. А меняются в Чечне не только русские, но и, скажем кумыкские, тюркские названия. Яркий пример переименование Исты-су в Мелчу-хи", - указал Гаджиев.

Переделываются фронтально не только русские, но и тюркские топонимы. Например, историческое название селения Исти-су переименовано в Мелчу-хи. Оба названия значат "горячая вода". Но первое название кумыкское историческое, потому что до 19 века население было смешанное. Второе название чеченское, и селение сейчас полностью чеченское. Также селение Ойсунгур стало называться Ойсха. При этом второе название – это даже не перевод, а просто чеченское произношение. Имеется ещё ряд топонимов, переименованных таким образом", – пояснил на условиях анонимности один из российских историков.

Российский кавказовед на условиях анонимности заявил, что быстрое принятие закона о переименовании указывает на особый статус Чечни. «Если бы случились переименование в других субъектах, наверное, было бы очень много споров. Но здесь все прошло достаточно гладко. Тот же Шаманов выступил и всё», - сказал он.

Специалист сообщил, что территории, где находятся переименованные населенные пункты, только в 1957 году были включены в состав Чечено-Ингушетии. «Но в целом история казаков достаточно тесно была связана с чеченцами, с чеченцами они смешивались. Затем эти территории были частью автономной советской социалистической республики, потом - Ичкерии, сейчас - Чеченской Республики», - отметил он.

По его мнению, чеченское общество достаточно консолидировано в вопросах исторической памяти. «Объединено оно на основе этнического национализма. И переименование — это не способ консолидации, а её следствие. Среди нарративов такого рода консолидации, конечно, и этнизация названий», - подчеркнул кавказовед.

По его словам, переименование не может расцениваться как репрессии. «Переименование, забвение исторической памяти, мы через это проходили ведь во многих местах. За историю Российской империи, Советского Союза, современной России много такого происходило. Но рассматривать это в парадигме репрессий было бы сильным преувеличением», - сказал кавказовед.

Кампания по смене топонимов в Чечне продолжается уже несколько лет. Так, 10 декабря 2020 года власти организовали опрос грозненцев о их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. В частности, Ленинский район Грозного было предложено переименовать в Ахматовский (в честь отца Рамзана Кадырова), Октябрьский – в Байсангуровский, Заводской – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский – в Висаитовский. 29 декабря 2020 года Рамзан Кадыров сообщил, что в голосовании приняли участие 69,68% избирателей, которые поддержали предложение, в частности, переименование Ленинского района в Ахматовский поддержали 98,07% опрошенных.

По итогам опроса грозненский поселок Гикало назван именем Жамалайли Элиханова, Пригородное – именем Шейха Изнаура Несерхоева, поселок Родина – именем Хусейна Исаева, Третий совхоз переименовали в поселок имени Шейха Дени Арсанова, поселок Мичурина – имени Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, Солёная балка – Дарбан-Хи, 30-й участок – Суьйр-Корт, городок Иванова – поселком имени Дадин Айбики.

Многие названия в Чечне связаны с культом президента Чечни Ахмата Кадырова, который начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном и родное село Рамзана Кадырова в Курчалоевском районе - Ахмат-Юрт. Кроме того, в честь Ахмата Кадырова назван главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики, в частности, футбольный клуб "Терек".