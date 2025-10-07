Дивнич и "Русская община" призвали голосовать против Грозного на 500-рублевой купюре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Объединение “Русская община” объявило “идеологической диверсией” идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре. Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с “Ахматом”, призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного.

Как писал "Кавказский узел", в онлайн-голосовании за символы для новой банкноты номиналом 500 рублей, которая посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу, лидируют Эльбрус и "Грозный-Сити". Главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа, пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной.

Голосование началось 1 октября. Оно продлится две недели и завершится 14 октября в 12.00 мск, его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты.

Эльбрус и "Грозный-Сити", за который активно агитирует Рамзан Кадыров в конкурсе изображений на новой 500-рублевой купюре, является "идеологической диверсией", заявило объединение "Русская община" в своем официальном Telegram-канале.

Представители объединения также высказали предположение, что редизайн банкнот отвечает "интересам панисламисткого лобби". "В итоге Банк России убирает с банкнот изображения монастырей, крестов и великих русских людей, заменяя их на катера, горы и здания. Даже вброс с "Грозным-Сити" может быть частью этого замысла, чтобы мобилизовать людей голосовать за гору Эльбрус", - говорится в публикации от 6 октября.

Блогер, боец ММА и давний оппонент главы спецназа "Ахмат" Макс Дивнич также не остался в стороне от конкурса. Блогер высказал недоумение, почему нужно менять существующий дизайн 500-рублевой банкноты - с изображением Петра I и Архангельска, - однако призвал своих подписчиков голосовать против Грозного, за другой лидирующий вариант - гору Эльбрус на оборотной стороне и Елизаветинскую галерею на лицевой.

В июле глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Позднее Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной вражды. После этого Дивнич и Алаудинов продолжили публичную полемику, регулярно критикуя друг друга в своих Telegram-постах.

"Газаните хорошенько со всех соцсетей! И голосовать можно четыре раза!!! Обратите внимание, что там именно две стороны за которые нужно проголосовать", - написал он.

По состоянию на 01.39 мск сегодня, в голосовании за изображение оборотной стороны 500-рублевой купюры лидирует гора Эльбрус (430 622 голоса), "Грозный-Сити" на втором месте с результатом в 352 186 голосов. В голосовании за лицевую сторону, которая посвящена Пятигорску, абсолютное большинство голосов (548 183) получила Елизаветинская галерея, следует из данных на странице Банка России.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2017 года министерство по делам Северного Кавказа поддержало идею поместить изображение мечети имени Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" на новой купюре номиналом 200 рублей, а на купюре 2000 рублей - вид Дербента. Столица Чечни и город Дагестана не были выбраны для изображения на новых банкнотах, проиграв в онлайн-голосовании.