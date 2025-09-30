Флаг с Кадыровым у могилы Ермолова стал неудачной попыткой провокации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестный автор видео с флагом "Ахмата" на могиле российского генерала Алексея Ермолова пытался вновь разжечь конфликт подразделения с блогером Максом Дивничем, но действовал по собственной инициативе - без четкого плана и указаний сверху, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", оппонент главы спецназа "Ахмат" по публичной полемике, боец ММА Макс Дивнич опубликовал видео с флагом "Ахмата" на могиле российского генерала Алексея Ермолова, воевавшего против чеченцев. Судя по контексту записи, флаг на могилу принес некий сторонник "Ахмата", хотя достоверных подтверждений принадлежности его автора к подразделению нет.

"Ну что, Макс Диваныч. Я нашел твоего кумира Ермолова. Что могу сказать? Можешь сделать вот подразделение, батальон, что угодно под этой громкой фамилией. Но чтобы главное, он был бы под нашим знаменем. "Ахмат - сила. Россия - мощь. Аллаху акбар", - говорит автор видео. Запись, опубликованную в Telegram-канале Дивнича 27 сентября, по состоянию на 23.20 мск сегодня, посмотрели 71,9 тысячи пользователей мессенджера. Судя по реакции, у 3,6 тысячи подписчиков видео вызвало смех, а 862 пользователя выразили недоумение. Сам Дивнич заметил, что не понимает замысла автора видео, однако решил трактовать снятое в приемлемом для себя ключе. "Человек поехал, не поленился на могилу Великого полководца, еще и цветы возложил. Ну молодец", - написал он.

Жители регионов Кавказа называют Ермолова "кровавым генералом", карателем и даже обвиняют в организации геноцида кавказских народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Как российские генералы ломали Кавказский хребет". На "Кавказском узле" опубликованы биография Алексея Ермолова и справочный материал о Кавказской войне. Несмотря на резко негативное восприятие Ермолова на Кавказе и, в частности, в Чечне, кадыровские силовики иногда носят награды с его изображением - так, медаль Ермолова в 2020 году публично носил сослуживец Замида Чалаева Арсен.

Конфликт Дивнича с "Ахматом" продолжается уже не одну неделю, публичная полемика с упоминанием Ермолова у них возникла еще летом, а флаг с портретом Рамзана Кадырова на могиле генерала - "просто очередной эпизод этой истории", считает эксперт исследовательского центра "Сова"* Вера Альперович.

"Еще летом Дивнич возмущался батальоном имени шейха Мансура и вопрошал, как, мол, бы вы, чеченцы, отреагировали, если бы мы создали батальон имени Ермолова. Это ему тогда летом припомнил Алаудинов в своем обращении", - напомнила она. По мнению Альперович, тот, кто разместил у могилы Ермолова флаг с Кадыровым, "решил этим поддеть" блогера.

В июле глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Позднее Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной вражды. После этого Дивнич и Алаудинов продолжили публичную полемику, регулярно критикуя друг друга в своих Telegram-постах.

Она указала, что снятое видео в определенной степени можно считать провокацией. "Русские националисты тоже не стесняются в выражениях и регулярно критикуют как отдельных выходцев из Чечни, так и действия Рамзана Кадырова, батальона "Ахмат", спорят с ролью чеченцев в СВО, считая, что чеченцы себе приписывают часть чужих заслуг. Впрочем, это похоже инициатива какого-то одного человека, который решил так припомнить Дивничу его высказывания и кольнуть его", - считает Альперович.

Комментарий Дивнича на эту акцию, в свою очередь, совмещает прагматичное избегание конфликта с троллингом: он решил не обострять конфликт, но подколол автора видео в ответ, указала она.

Фигура Ермолова, по ее словам, вполне почитаема русскими националистами, но не настолько, как личность Шамиля на Кавказе. Альперович также считает, что усиление чеченского национализма, как национализма других народов РФ, - ожидаемый ответ на усиление русского шовинизма.

"Думаю, что все это результат того, что благодаря СВО впервые русские националисты и чеченцы оказались так близко друг от друга и сферы их интересов пересеклись. С одной стороны, они вроде одно дело делают, с другой - регулярно появляется взаимная неприязнь. Плюс продолжающийся в России подъем русского национализма в целом не может не приводить к подъему всех остальных национализмов, это в принципе так работает", - пояснила Альперович.

Глава исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский также считает, что это акция одиночки и Дивнич не хотел разжигать конфликт. "Дивнич не хочет конфликта, а автор акции, конечно, хотел спровоцировать. Зачем - не знаю, видимо, просто удаль свою показать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Верховского, культа Ермолова вовсе не было бы без противопоставления его чеченцам. "В то время как для чеченцев культ Шамиля - неотъемлемая часть национального мифа", - подчеркнул он.

Политолог Руслан Кутаев* также считает, что акцию у могилы Ермолова провел некий одиночка. Цель акции недостаточно понятна, и принадлежность ее автора к чеченцам также под сомнением, указал он.

"Я не знаю, что тот хотел сказать. Если бы он вот этот барельеф Ермолова молотком раздербанил, это другой вопрос: я понял бы, что он выражает свою ненависть к врагу. А так там нет никакого целеполагания, нет какой-то инициативы, которая имела бы смысл. Этот человек, по всей вероятности, в наркотическом или алкогольном опьянении. Он пытается, конечно, изобразить акцент чеченца, хотя здесь я явно вижу, что это надуманный такой акцент",- сказал Кутаев*.

По мнению политолога, автор видео хотел вновь создать инфоповод на тему "Кадыров и кадыровцы". "Для Кадырова я не вижу здесь смысла. Я думаю, это просто чья-то выходка, создать информационный прецедент, как-то информационно завести тему, связанную с именем Кадырова, с кадыровцами. Это слушают, смотрят, ставят "лайки", - резюмировал Кутаев*.

Флаг с портретом Рамзана Кадырова, как и аналогичный флаг с портретом его бойца, используется бойцами "Ахмата". Оба эти флага, но без надписи: "Ахмат - сила!" присутствуют на видеозаписях, которыми Кадыров сопровождает регулярные отчеты об отправке новых групп бойцов в зону военных действий на Украине. Флаг с портретом Кадырова в руках бойцов "Ахмата" есть и на широко растиражированной фотографии государственного информагентства РИА "Новости": снимок сделан, предположительно, в зоне боевых действий или недалеко от нее, на нем боец под кадыровским флагом демонстративно оскверняет государственный флаг Украины.

Флаг, аналогичный тому, что снят на видео у могилы Ермолова с надписью: "Ахмат - сила!" внизу, есть в ассортименте российских сувенирных интернет-магазинов, он продается, в частности, через Wildberries.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.