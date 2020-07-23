Как российские генералы ломали Кавказский хребет

23 июля 2020, 13:44

Кавказская война - вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века. Отношение к военачальникам Российской империи на Северном Кавказе сложилось неоднозначное: личная храбрость, полководческие таланты не могут затенить ужасов, творимых ими вполне сознательно с местным населением. О трех таких генералах рассказывается в справке «Кавказского узла».

Кавказская война, как процесс завоевания Северного Кавказа Российской империи , породила немало спорных исторических фигур среди имперского генералитета. Сложившиеся к тому времени, привычные методы покорения народов и ведения военных действий, на Северном Кавказе не сработали. И генералы не столько вели сражения, сколько занимались цивилизаторской деятельностью. Так, как умели.

Были те, кто под «замирением горцев» понимал приоритет гражданского мира, уважения к обычаям и торговлю. Так, главнокомандующий в Грузии и на Кавказской линии генерал Александр Тормасов, сменивший в 1809 году генерала Ивана Гудовича, уже в следующем году подал военному министру Барклаю-де-Толли письменное мнение о вреде и ненужности репрессий, советовал прибегать к «справедливым» мерам, прекратить злоупотребления на военной линии, налаживать с горцами мирные связи, в том числе и торговые. О том же шестью годами позже писал адмирал Николай Мордвинов, утверждая, что горских правителей надо привлекать к России не силой, а мирными торговыми связями .

Капризная память

В Адлерском районе Сочи 30 июня 2020 года торжественно открыли монумент подвигу русских солдат. В виде бронзовой карты старинного форта он был установлен по инициативе депутатов Городского собрания Сочи, священнослужителей Свято-Троицкой церкви, а также участников военно-исторического общества и сотрудников музея истории Адлерского района. Установили его на месте развалин крепости Святого Духа, заложенной в 1837 году.

Однако памятник русским освоителям кавказского Черноморья не простоял и недели. Сначала администрация Сочи убрала со своего сайта сообщение об установке памятника. Затем рабочие из мэрии демонтировали сам памятник. Официальный комментарий мэрии: памятник является незаконной частной инициативой. Черкесские общественники утверждают другое: демонтаж памятника — уступка властей черкесам, для которых памятник является оскорблением национальных чувств черкесского народа.



Алексей Ермолов

Ермолов выдвинул другую концепцию завоевания Северного Кавказа, считая, что установить прочный мир с местными жителями невозможно ввиду их исторически сложившейся психологии, племенной раздробленности и установившегося отношения с русскими. «Кавказ — это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Надо или штурмовать её, или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого. Так поведем же осаду!» . «Снисхождение в глазах азиатов - знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены» . «Чеченцы - народ, перевоспитанию не поддающийся. Только уничтожению» . Ответом на любую попытку сопротивления служила жестокая резня с выжиганием целых аулов .

Восприятие Алексея Ермолова кавказцами в большинстве своем резко отрицательное. Его называют «кровавым генералом», палачом, карателем, и даже обвиняют в организации геноцида кавказских народов. Историки же расходятся в оценках. Одни считают героя войны 1812 года блестящим полководцем и дальновидным политиком . Другие видят именно в его деятельности причину того, что Кавказская война стала такой продолжительной и тяжелой

. На Кавказе много улиц носят имя генерала. Ему открыты памятники в Пятигорске, Ставрополе, Минеральных водах, что вызывает резкую отрицательную реакцию части горских народов.

Граф Евдокимов

Николай Иванович Евдокимов провоевал на Кавказе 45 лет, дослужившись от вольноопределяющегося в Тенгинском пехотном полку до генерала от инфантерии . Школьные учебники о нем молчат, хотя Евдокимов — покоритель Чечни, из победителей Шамиля, уничтожитель черкесов - человек на Кавказе легендарный.

При этом Евдокимов был и чрезвычайно успешным и офицером, и полководцем. В бою под Тарками, командуя взводом куринцев, он овладел знаменами Кази-Муллы . Участвовал в кровопролитном сражении у реки Валерик, воспетом Михаилом Лермонтовым, с ничтожными силами овладел мятежными аулами Харачи и Унцукуль .

Прибыв в начале 1856 года на главный театр военных действий, он в два с половиной года покорил Большую, Малую и Нагорную Чечню, взял Ведено, загнал Шамиля в Гуниб и закончил войну на Восточном Кавказе, принудив Шамиля сдаться . В 1860 году Евдокимов стал командующим войск в Кубанской области. Через 3 года вся область была покорена, а еще через год Кавказская война была закончена .

Генерал много раз был ранен, демонстрируя личную храбрость. В сражении у Тарки пуля прошла у него под глазом и вышла через затылок. Но он выжил, а за шрам под глазом получил у кавказцев прозвище: «Уч гез» (Трехглазый) . При взятии Унцукуля получил два удара кинжалом в спину .

В Чечне и Салатау грянул

Победный, непрерывный гром.

От Евдокимова отпрянул

Шамиль, охваченный кругом, – пели в Ширванском полку .

Но есть и другая сторона медали. Евдокимов идеологически был наследником Ермолова , считая, что горцев надо лишить их земель, полностью ассимилируя, уничтожая или изгнав за пределы империи: «Первая филантропия — своим; горцам же я считаю вправе предоставить лишь то, что останется на их долю после удовлетворения последнего из русских интересов» .

Его план на Северо-Западном Кавказе заключался в следующем: по мере быстрого вытеснения черкесов с обоих склонов Кавказского хребта к Черному морю предоставить им выбор — переселение на равнину в Прикубанье или в Турцию. При этом освободившееся пространство предполагалось заселить казаками. План был принят Князем Барятинским, а с его подачи и царем. А затем осуществлен .

«В настоящем 1864 году совершился факт, почти не имевший примера в истории, огромное черкесское население, обладающее некогда большим богатством, вооруженное и способное к военному ремеслу, занимавшее обширный Закубанский край от верховьев Кубани до Анапы и южный склон Кавказского хребта от Суджукской бухты до р.Бзыба, владея самыми неприступными местностями в крае, вдруг исчезает с этой земли...», - писал генерал императору Александру II .

Впоследствии и план, и действия получили оценку как «геноцид черкесского народа». Более того, это понимали уже тогда: император торопил Евдокимова, опасаясь, что европейские державы успеют помешать истреблению и депортации черкесских племен . 20 мая 2011 года парламент Грузии принял резолюцию о признании геноцида черкесов Российской империей во время Кавказской войны .

В 2020 году стало известно, что в городе Белореченске Краснодарского края собираются установить памятник генералу.

Григорий фон Засс

В 2003 году в городе Армавир Краснодарского края был открыт памятник основателю города генералу фон Зассу. Установка памятника вызвала резко негативную реакцию черкесского общества. В работах адыгских исследователей А.М. Эльмесова и С.Х. Хотко, генерал Засс характеризуется как садист, изувер и автор разнообразных «омерзительных художеств» .

Эпизод с нанизанными на пики черкесскими головами, описанный декабристом Н. Лорером, хорошо известен и — пусть и с очень большой натяжкой — может быть объяснен реалиями колониальной войны середины XIX века. Но дальнейшая судьба этих голов, также приведенная Н. Лорером, показывает, что фон Засс глубоко презирал своих противников, просто не считая их за людей .

Другие исследователи утверждают, что генерал был неординарным человеком и талантливым полководцем, который сумел объективно оценить достоинства черкесского военного искусства и культуры, освоить их и взять на вооружение, реализовать их потенциал лучше самих черкесов. Черкесы это видели и считали это знаком уважения к себе, поэтому аналогичным образом относились к нему .

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