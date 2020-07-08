Черкесские активисты добились сноса памятника русским солдатам в Адлере*

08 июля 2020, 20:25

По решению сочинской мэрии демонтирован монумент участникам Кавказской войны, против которого выступали подписанты обращения к властям, сообщил черкесский активист Маджид Чачух.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи был установлен памятный знак на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны. Историки раскритиковали установку монумента, указав, что упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество.

На sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о демонтаже памятного знака в Адлере. "Сегодня в Сочи был убран памятник, установленный в конце июня. Памятник был посвящен победе русских солдат над горцами", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Председатель Краснодарской краевой общественной организации "Адыгэ Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов" Маджид Чачух сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня он был на встрече в администрации Сочи, где ему официально заявили о демонтаже нового монумента. "Власти признали, что он был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками, без обсуждения с представителями коренного народа. Я думаю, что тема исчерпана. Общественный резонанс такой был, все это дошло на высший уровень, были обращения со стороны Международной черкесской организации, на уровне федеральных уровней власти вопрос был обсужден и глава города согласился, что вопрос с установкой памятника был не до конца отработан и принял решение о демонтаже памятника", - рассказал Чачух.

Он отметил, что администрация города не согласовывала установку памятника. "Мы считаем, что можно было все это сделать без такого надрыва и скандала, с участием черкесской общественности, подобрать правильные слова. Это же было связано с трагическими событиями в истории черкесов, можно было бы это все и отметить, и установить там объединяющий русских и черкесов символ", - считает Маджид Чачух.

На сайте мэрии Сочи к 20.25 мск 8 июля не появилось информации о демонтаже памятника. Корреспондент "Кавказского узла" побывал на месте установки памятника. Он действительно был демонтирован, на месте находится пустой постамент.

Один из инициаторов обращения к президенту России Владимиру Путину и руководителям органов власти юга России, Валерий Хатажуков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что только за один день после опубликования обращения под ним подписались 50 известных черкесских активистов. "Я считаю, что это победа черкесского активизма. Здесь произошла такая мобилизация и диаспоры тоже. Это, может быть, и не заметно, но было очень много обращений. Это важно не только для нас, но и для властей. И в черкесском сообществе было много людей, кто с иронией воспринимали наши обращения, не верили, что мы можем добиться его демонтажа", - отметил Хатажуков.

Кавказская война , продолжавшаяся с 1763 по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

* Дополнение "Кавказского узла" от 22.30 мск 8.07.2020: памятный знак "Монумент подвигу русских солдат" был установлен в конце июня на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны. Архитектурная композиция представляла собой возвышенность с изображением карты самого форта.