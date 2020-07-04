Историки раскритиковали установку в Сочи монумента на тему Кавказской войны

04 июля 2020, 10:28

В Сочи установлен памятный знак на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны. Подобные монументы на тему этой войны являются не мудрым политическим явлением, считает Хаджимурад Доного. Этот памятный знак будет раскалывать общество, полагает Зураб Гаджиев. Любое упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа, пояснил активист Руслан Гвашев.

На sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение об установке в Адлере памятного знака в связи с подвигом русских войск в 1837 году. "В Адлерском районе появился памятный знак в честь подвига русских войск в 1837 году. В июне 1837 года русские солдаты и офицеры вели ожесточённый бой с горцами. Информация на сайте администрации Сочи от 30 июня", - написал автор этого сообщения в WhatsApp. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В администрации Сочи 3 июля заявили корреспонденту "Кавказского узла", что сообщения об установке памятного знака на сайте мэрии нет. Переход по ссылке на это сообщение на сайте выдает сообщение "Элемент не найден".

Однако сообщение, которое было опубликовано на сайте администрации Сочи 30 июня об установке памятного знака в Адлере, сохранилось в кэше поисковой системы Google. В сообщении с названием "В Адлерском районе появился памятный монумент подвигу русских солдат" указывалось, что скульптура установлена на месте останков крепости Святого Духа, заложенной в 1837 году, спустя две недели после высадки десанта русской армии на мыс Адлер. Архитектурная композиция представлена в виде возвышенности с изображением карты самого форта.

"В 30-х годах XIX века форт Святого Духа служил укреплением Черноморской береговой линии и был одним из важнейших стратегических пунктов побережья. В июне 1837 года русские солдаты и офицеры вели ожесточенный бой с горцами. Тогда от вражеской пули погиб поэт-декабрист Александр Бестужев-Марлинский", - говорилось в публикации.

Инициатива создания памятного знака принадлежит депутатам городского собрания Сочи, священникам Свято-Троицкой церкви, участникам военно-исторического общества и сотрудникам музея истории Адлерского района. В церемонии открытия монумента участвовали представители муниципалитета, казаки, представители национальных диаспор, ветераны боевых действий и военнослужащие, указывалось в сообщении.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

Любое упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа, заявил "Кавказскому узлу" один из создателей международного черкесского движения, активист Руслан Гвашев.

"Такое количество памятников в Сочи, напоминающих о Кавказской войне, не нужно. Но считаю, что это политика и демонстрация Россией свой силы перед малыми народами. Мне известно, что таких военных фортов было 18. Один из них был в Адлере, его установили. Теперь планируется установка остальных табличек мемориальных мест этих фортов по побережью для напоминания о тех страшных событиях. Зачем? Ведь любое упоминание очень болезненно для нас", - сказал он.

Эти земли до завоеваний армии Российской империи населяли предки черкесов, отметил он. "Часть горцев вошла в состав России и проживает в Сочи, в Адыгее, но большая часть была вынуждена переселиться в Турцию. Мы понимаем, что все в прошлом, но мы хотели бы, чтобы Россия и ее правительство заботились о малых народах, а не устанавливали памятники войне, подчеркивая свои победы над нами. К примеру, мы бы хотели, чтобы Россия признала двойное гражданство за потомками черкесов, которые эмигрировали вынужденно в [те] годы... Около миллиона черкесов разбросаны по всему миру, лишенные своих исконных земель, и они не могут приехать в Россию, чтобы увидеть своих родственников, так как оформление виз очень длительный и затратный процесс", - заявил Гвашев.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, отмечается в справке "Адыги", опубликованной в "Справочнике" на "Кавказском узле".

Зампредседателя организации "Адыгэ Хасэ" Халид Тлиф отметил, что не имеет ничего против установки памятного знака в Адлере.

"Я ничего не имею против самого памятного места, это дань истории и там, как мне известно, на табличке объективные нейтральные сведения, констатация исторического факта. Однако, что касается сведений, которые были опубликованы на сайте мэрии, о подвигах офицеров российской армии в годы Кавказской войны, [то они] вызывают вопросы. Но эта запись исчезла с сайта мэрии, и поэтому мне интересно разобраться, что это было и для чего была такая информация выложена на официальном сайте администрации", - сказал Тлиф "Кавказскому узлу".

Памятники на тему Кавказской войны становятся точками отторжения, считают историки

Установка новых памятных знаков в Сочи на тему Кавказской войны является не мудрым политическим явлением, считает дагестанский историк, доктор исторических наук Хаджимурад Доного.

"Это не мудрая и безграмотная политика. Зачем в Сочи такое количество памятников: Лазареву, Александру Второму, теперь еще один памятник - отсылающих к тематике тех трагических лет для горных народов, населяющих черноморское побережье? Они не нужны, так как возбуждают чувство боли и неприятия", - полагает он.

По словам Доного, эта тема очень болезненна для всех потомков горцев, пострадавших от событий 1837 года.

Россия и малые народы должны искать общие точки соприкосновения, которые бы сближали, а не разъединяли разные народы, исторически живущие на одной территории, уверен он. "Надо искать точки соприкосновения между нашими народами, а не точки отторжения", - сказал историк "Кавказскому узлу".

Руководитель Дагестанского историко-географического общества, кандидат исторических наук Зураб Гаджиев заявил "Кавказскому узлу", что нет этических оснований для установки таких памятников.

"Я уже видел накануне фото этого памятника в Сети. И конечно, памятник памятнику рознь. В таком виде - это, безусловно, памятник колониализму. Сам по себе план крепости, конечно, не вызывает у здорового человека бурных эмоций, когда стоит, скажем, в музее, но когда вот так, отдельно на пьедестале, у которого будут совершаться некие действия, возлагаться цветы, венки и т.п. - это, конечно, не служит гармонизации межэтнических отношений и будет раскалывать общество", - считает Гаджиев.

Депутат считает, что установка памятника не имеет политических мотивов

Памятный знак действительно был установлен по инициативе духовенства и военно-исторического общества 30 июня, сообщил "Кавказскому узлу" депутат городского собрания Сочи Иван Савин.

"Это - дань уже общей истории многочисленных малых народов России, которые населяют Сочи", - сказал он, отметив, что данная композиция не имеет никаких политических мотивов и не рассказывает о подвигах русских офицеров, а лишь констатирует факт о нахождении на этом месте исторического форта, который служил берегооборонительным сооружением для защиты морских границ России.

Рядом с памятным знаком, появившимся тут 30 июня, три года назад была поставлена стела, посвященная дружбе народов, которые населяют курорт Сочи, добавил он. "У нас более ста малых народов в составе России на территории Сочи, и уже почти два века живем в мире и согласии. В этом городе собрана наша общая история и национальные традиции каждой нации", - подчеркнул Савин.

Скульптор объяснил создание монумента исторической значимостью

Сочинский скульптор, создавший памятный знак в Адлере историческим событиям 1837 года, Сергей Сорокин объяснил, что своей работой не хотел обидеть чьи-то национальные чувства или принести боль.

"Я сделал исторический памятный знак в виде развернутой карты и форта на ней по просьбе «Российского военно-исторического общества» и духовенства. Идея о создании такого памятного знака зрела уже на протяжении десяти лет. Согласно истории, на этом месте находился первый российский форт. Российские форты были с 1837 года установлены по всему побережью Черного моря от Адлера до Новороссийска в целях обороны морских границ. С этого момента начинается история России на Черноморском побережье", - сказал он "Кавказскому узлу".

"Своей работой я совершенно не думал и не хотел никого ущемить, обидеть чьи-то национальные чувства или принести кому-то боль. Очень важно, чтобы малые и вместе с тем великие народы, предки которых населяли эти земли, понимали, что это наша общая история, и мы друзья в настоящем, в будущем и даже в прошлом, которое стало нашей общей историей. Если бы малочисленные народы России предложили мне сделать памятники их историческим событиям, я бы делал их с большой любовью и трепетом, с большим уважением к предкам этих народов, которые сейчас являются частью нашей многонациональной России", - заявил он.

Скульптор отметил, что в Сочи есть музей истории адыгов, есть поселения адыгов на территории города такие как, к примеру, Кичмай, где сохранена самобытная культура этого народа.

"У народов есть свои республики, есть общины, где малые народы, населяющие Россию, могут заниматься художественной самодеятельностью, радоваться своим обычаям, традициям и языку. У нас многонациональная страна. В России всегда относились с уважением к чужой культуре. И при создании этой мемориальной доски в Адлере, с которой начинается фактически наша совместная история, у меня не было даже мысли о создании какого-либо даже намека на политику или на войну. Поэтому как скульптор, как художник я вообще вне политики и моя работа - это история", - заключил Сорокин.

Священнослужитель одного из храмов Адлера отец Алексей рассказал, что в 1998 году в Адлере был возведен православный Свято-Троицкий храм, месторасположение которого с большой долей вероятности, исходя из имеющихся архивных материалов, входит в границы ранее возведенного укрепления Святого Духа. Кроме того, в 2013 году в результате ремонтных работ линейных подземных сооружений в районе улиц Карла Маркса и Крупской на глубине около полуметра была обнаружена кладка из камня (ракушечник), предположительно образующая фундамент сооружения и крепостной стены укрепления Святого Духа.

10 июля 2019 года идея увековечивания имен героев прошлых лет была рассмотрена и поддержана на организационном заседании Сочинского отделения "Российского военно-исторического общества" с участием представителей прихода Свято-Троицкой церкви, администрации Адлерского района Сочи, депутатов городского собрания Сочи и жителей района, отметил он.

"Инициатива о размещении памятной таблички и макета укрепления крепости Святого Духа на пересечении улиц Карла Маркса и Крупской Адлерского внутригородского района города Сочи была также единогласно поддержана территориальной депутатской группой Адлерскою района на заседании 21 февраля 2020 года. Это наша общая история. Если мы не будем ее изучать и как-то помечать, то тогда нам всем надо признать, что у нас просто нет истории. В открытии памятной доски я не увидел ничего крамольного или обижающего кого-либо. Это наша история", - сказал отец Алексей "Кавказскому узлу".

Он процитировал табличку на памятном знаке: "30 июня 1837 года (18 июня по старому стилю) на этом месте было заложено укрепление Святаго Духа, которое входило в число крепостей Черноморской береговой линии, построенных Россией для обеспечения безопасности морских границ Восточного Причерноморья". Также табличка информирует о дате открытия композиции, о создателях и благотворителях проекта. По мнению священнослужителя, текст таблички состоит из нейтрального текста, отражающего лишь историю.

"Почему люди, рожденные в Сочи или приезжающие на курорт к нам, не могут знать историю возникновения города? Почему мы должны ее выбрасывать или вычеркивать и говорить, что здесь не было крепости по укреплению береговой линии в 1837 году, если она была? Это будет честно по отношению ко всем, кто приезжает в город и живет здесь. То, что было ранее, это история, и история имеет право на существование, тем более никто в Сочи не возводит памятники, символизирующие войну", - считает он.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".