Снос монумента в Адлере произошел на фоне споров о памятниках генералам Кавказской войны

10 июля 2020, 15:37

Демонтаж памятного знака "Монумент подвигу русских солдат" в Адлере стал уступкой властей, поскольку сохранены другие памятники участникам Кавказской войны, считает черкесский активист Шамсудин Негуч. Необходимо устанавливать новые монументы, которые способствуют объединению народов, заявил бывший глава "Адыгэ Хасэ – Черкесский совет" Адыгеи Адам Богус.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи был установлен памятный знак на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны. Историки раскритиковали установку монумента, указав, что упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. По решению сочинской мэрии монумент был демонтирован.

Памятный знак "Монумент подвигу русских солдат" был установлен в конце июня на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны. Архитектурная композиция представляла собой возвышенность с изображением карты самого форта.

Черкесский активист Шамсудин Негуч назвал снос памятника участникам Кавказской войны в Адлерском районе Сочи «очередным сиюминутным ходом», позволяющим «заглушить волну протеста».

«Я вижу, что многие возликовали, забыли про остальные памятники, тому же (генералу Алексею) Ермолову (Генерал Ермолов заново создал укрепленную Кавказскую линию как опору для планомерного наступления на территории горских народов Кавказа, - прим. "Кавказского узла"), тому же (Григорию) Зассу (Русский генерал, участник Кавказской войны, известен тем, что проводил крайне жестокую политику устрашения черкесов - прим. "Кавказского узла"), тому же Александру II, планы установки памятника Евдокимову в Белореченске никто не отменил. Прикрыли нам глаза. Я не расценивают это как победу, я расцениваю это действие как определенную уступку власти", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Негуч. По его мнению, памятник убрали, поскольку власть поняла, что совершила ошибку.

В Краснодарском крае градостроительный совет Белореченского района решил установить памятник генералу времен Кавказской войны Николаю Евдокимову, проинформировало 13 марта издание "Кавказ.Реалии". По данным издания, совет поручил главному архитектору провести конкурс на лучший эскиз монумента.

"На нас очень многие люди, в независимости от занимаемого положения, до сих пор смотрят как на каких-то дикарей, потому что вся история русско-черкесских взаимоотношений выстроена именно по этой линии, что черкесы были темным, необузданным народом, который занимался исключительно набегами и работорговлей, причем этих рабов черкесы брали исключительно из русских станиц, и России пришлось усмирить этих диких, необузданных работорговцев. Они, видимо, полагают, что у нас нет сердца, нет души, нет нормальных человеческих эмоций", - рассказал Негуч.

Он отметил, что установка в Сочи памятника царю Александру II для него лично является более серьезным оскорблением, чем установка памятника обычным русским солдатам, которых "погнали на эту войну".

"И для власти, опять же, пожертвовать вот этими обычными русскими солдатами можно, а вот государем-императором никак. Я в этом вижу определенную издевку. И этот памятник не уничтожили, а просто убрали, скорей всего на время", - считает Негуч.

Власти Сочи признали, что памятный знак "Монумент подвигу русских солдат" был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками, без обсуждения с представителями коренного народа, заявил председатель Краснодарской краевой общественной организации "Адыгэ Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов" Маджид Чачух после встречи в администрации города.

Он не связывает демонтаж памятника с реакцией черкесской диаспоры в Турции и Иордании. "Я считаю, что сноса памятника добились не мы, а это было давление диаспоры. С турецкой стороны подписантов было больше чем в России", - считает Негуч, добавив, что это уникальный случай, когда власти отреагировали на требования черкесской общественности.

"Мы помним борьбу с памятником Лазареву в Лазаревском, его несколько раз убирали с постамента, потом установили по новой, и он благополучно стоит", - сообщил Негуч.

Михаил Лазарев в 1834-1851 годах командовал Черноморским флотом. В 1838-1840 годах Лазарев во главе эскадры Черноморского флота организовывал и проводил высадки десанта на берега Кавказа при Туапсе, Субаши, Шапсухо. Войска создавали Черноморскую береговую линию, которая блокировала поставки оружия черкесам. В постановлении исполкома Международной черкесской ассоциации было сказано: "Считать не соответствующим общечеловеческим нравственным принципам и нормам решение органов местного самоуправления г. Сочи об установке на этнической родине адыгов памятника адмиралу М.П. Лазареву, непосредственному участнику военных действий против коренного населения, приведших к массовой гибели мирного населения и национальной трагедии адыгов", говорится в биографии адмирала на "Кавказском узле".

Бывший председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ – Черкесский совет" Адам Богус также выступил против установки памятников участникам Кавказской войны. «В последние годы (имел место) процесс по установке таких одиозных памятников участникам Кавказской войны […] Естественно, не только черкесы были этим задеты, оскорблены, но и все другие кавказские народы, осетины, например, высказывали солидарность. Не говоря уже о кабардинских черкесах. Этим процессом все были недовольны, все понимали, что это неправильно", - считает Богус, добавив, что, несмотря на протесты, другие памятники участникам Кавказской войны власти не намерены демонтировать.

"Раньше, когда ставили большие памятники, такого активного обсуждения в информационном пространстве не допускали. А сейчас резкий сброс такой произошел, все об этом заговорили. И потом, как бы осознав и пойдя на встречу, понимая, чувствуя адыгов, убрали (памятник) обратно очень быстро", - считает Богус.

Такого решения от власти адыги ждали многие годы, добавил активист. Богус считает, что до сих пор установка памятников русским генералам, несмотря на сопротивление черкесской общественности, приводила к расколу в обществе по этническим признакам.

"Памятники ставились во многих местах, совершенно очевидно, что это не было полезно для строительства единого российского общества, как сейчас прописано в госполитике: создать единый народ, сформировать общероссийскую гражданскую идентичность. А когда людей по национальным этническим признакам, (вспоминая) какие-то исторические эпизоды 200-300-летней давности, людей настраивают друг против друга, то это конечно не способствует официально объявленной государственной задаче, это работает на раскол", - заявил Богус, добавив, что черкесские активисты делают выводы, что власть стала использовать другие способы управления.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

«(Снесли памятник) не потому, что услышали общественность, а потому что решили использовать другие, более эффективные инструменты. И это правильно, и это все поддерживают", - считает Богус. Он отметил, что теперь необходимо убрать «спорные и оскорбляющие историческую память черкесов памятники, а ставить новые, которые бы показывали объединение двух народов».

"В Майкопе на площади Дружбы черкес и казак рука об руку. Консолидировали бы народ на других исторических примерах: как мы воевали в Великую Отечественную войну, в Первую Мировую, черкесы воевали в Европе за интересы Российской Империи, как поднимали страну вместе - этим вещам нужно ставить памятники", - отметил Богус.

Установка спорных памятников в регионах Кавказа вызвана стремлением властей выслужиться перед федеральным центром, заявили ранее “Кавказскому узлу» дагестанский историк Хаджимурад Доного и востоковед Ахмет Ярлыкапов. К установке новых памятников нужно подходить осторожно, но сносить существующие спорные монументы не следует, полагают кавказоведы Вадим Муханов и Николай Силаев.

Установка памятника в Адлере могла привести к межнациональной напряженности, уверен черкесский активист Рашид Мугу. "Власти, видимо, думают, что много времени прошло и черкесы все забыли", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мугу.

По его мнению, таким образом на исконно черкесской территории пытаются уничтожить память о коренном населении. "Везде […] переименовывают населенные пункты, придумывают новые названия, убирают исконные черкесские […] Пройдет время, и нам уже скажут, почему нет ваших названий", - заключил Мугу.

Создатели снесенного монумента назвали его отражением истории многонационального региона

Сочинский скульптор, создавший памятный знак в Адлере историческим событиям 1837 года, Сергей Сорокин объяснил, что своей работой не хотел обидеть чьи-то национальные чувства или принести боль. "Своей работой я совершенно не думал и не хотел никого ущемить, обидеть чьи-то национальные чувства или принести кому-то боль. Очень важно, чтобы малые и вместе с тем великие народы, предки которых населяли эти земли, понимали, что это наша общая история, и мы друзья в настоящем, в будущем и даже в прошлом, которое стало нашей общей историей", - заявил ранее "Кавказскому узлу" Сорокин.

Он отметил, что, согласно истории, на месте, где ранее был установлен монумент, находился первый российский форт. "Российские форты были с 1837 года установлены по всему побережью Черного моря от Адлера до Новороссийска в целях обороны морских границ. С этого момента начинается история России на Черноморском побережье", - сказал он.

Установка памятного знака "Монумент подвигу русских солдат" не имеет никаких политических мотивов и не рассказывает о подвигах русских офицеров, а лишь констатирует факт о нахождении на этом месте исторического форта, который служил берегооборонительным сооружением для защиты морских границ России, пояснил "Кавказскому узлу" депутат городского собрания Сочи Иван Савин.

По его словам, рядом с памятным знаком, появившимся тут 30 июня, три года назад была поставлена стела, посвященная дружбе народов, которые населяют курорт Сочи. "У нас более ста малых народов в составе России на территории Сочи, и уже почти два века живем в мире и согласии. В этом городе собрана наша общая история и национальные традиции каждой нации", - подчеркнул Савин.

Историческую значимость монумента отметил и священнослужитель одного из храмов Адлера отец Алексей. "Это наша общая история. Если мы не будем ее изучать и как-то помечать, то тогда нам всем надо признать, что у нас просто нет истории. В открытии памятной доски я не увидел ничего крамольного или обижающего кого-либо. Это наша история", - сказал отец Алексей "Кавказскому узлу".

По мнению священнослужителя, жители и гости города имеют право "знать историю возникновения города. "Почему мы должны ее выбрасывать или вычеркивать и говорить, что здесь не было крепости по укреплению береговой линии в 1837 году, если она была? Это будет честно по отношению ко всем, кто приезжает в город и живет здесь. То, что было ранее, это история, и история имеет право на существование, тем более никто в Сочи не возводит памятники, символизирующие войну", - считает он.

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